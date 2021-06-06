《咒術迴戰》掀起的風潮越吹越熱，劇情與角色的討論度極高，動畫版近日分別在香港Netflix及hmvod強勢上架，並於Netflix登上本地最熱門排行榜冠軍，連日來點播次數揮低多套人氣劇集及荷李活電影。

原作漫畫《咒術迴戰》由芥見下下創作，故事描述男主角虎杖悠仁是一個運動神經超乎常人的高中生，他在危急關頭吞下詛咒的手指，雖然肉體得到咒力加持，但也令他成為了宿儺的容器，被視為危險人物，亦因此加入了「東京都立咒術高等專門學校」，一邊繼續尋找宿儺的其他手指，一邊要消除咒靈而展開生死戰。

不過，原來《咒術迴戰》中經常提到的兩面宿儺的「儺」字，由於甚少機會用得到，故令到不少動漫迷也會讀錯。在《咒術迴戰》 中，所指的兩面宿儺是擁有兩張臉、四隻手的詛咒之王，力量強大，就算咒術師聯手也無法戰勝，而宿儺死後化身為特級咒物，被切除20隻手指封印在日本四處，經過千年仍無法被銷毀，當其中一隻手指被虎杖無意間吞下，為故事揭開序幕。對於有人把「儺」讀成「灘」或「爛」，或者是有邊讀邊唸成「難」字，其實「儺」發音跟「挪」、「娜」一樣，意思是古時原始宗教的祭祀活動，又稱儺祭、儺儀，儀式中會有巫師吟歌、跳舞，以達到驅鬼敬神等目的。從日本史書記載看來，「儺」並非是詛咒，而是跟祈福有關。

宿儺手指雖然核突，但隨住《咒術迴戰》大受歡迎，相關產品亦推陳出新，當中就推出過朱古力、糖果等，更有人用來製作「宿儺手指曲奇」及「宿儺手指腸仔」作便當菜色。

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