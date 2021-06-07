由韓國女星朴寶英孖男星徐仁國主演的tvN劇集《某一天滅亡來到我家門前》，將於今晚播出第9集，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。早前朴寶英及徐仁國接受訪問時，就大談拍劇心得。

想消滅脂肪

提到新劇的賣點，朴寶英表示：「我認為有很多，每一集都會讓人覺得『原來還有這樣的事』，而且在發佈會上也提到，雖然主要故事是以我們為中心，但是其餘三位角色的三角關係也非常值得看，大家也會很好奇他們的故事。」

被問到生活中最想消滅的東西，朴寶英坦言希望疫情盡快消失：「即使不是現在，也希望疾病消失。另外也希望貧窮消失，不再出現貧富差距。」徐仁國就笑言：「我想消滅體內讓人長胖的細胞和脂肪，當然也希望消滅疾病和貧窮，那些折磨人的東西。」

變大力士幫人

不過談到最想擁有的超能力，徐仁國表示最渴望瞬間移動，朴寶英就希望化身「女版馬東石」：「之前在《大力女子都奉順》扮演過力氣很大的角色，感覺很不錯。當時我真的有一種自己是大力士的錯覺，晚上回家也不會覺得害怕。（那個瞬間變成了馬東石？）對！感覺自己完全不會輸給任何人，如果我有這種能力，我會做很多事，例如偷偷地幫助別人。」

另外，朴寶英表示假如現實中只剩下100日的壽命，她不會告訴其他人，反而會按照原來的模樣，度過最後的日子：「這個問題我想過很多次，如果要在100日內做很多事情，感覺也不太實際。不過比起以往的生活，可能會帶住更加感恩的心態，去感受更多小幸福。」徐仁國也表示：「我也不會對別人說我快要死了，因為事情也發生了，就一起喝杯燒酒吧！我會做一些自己喜歡的事情，也會吃我想吃的食物，非常努力和開心地生活下去。」

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