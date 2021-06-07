韓國話題劇《Penthouse》因嘔血劇情而大受追捧，首季於去年10月開播已有好收視，第三季亦於上月五開播，李智雅、金素妍、Eugene等人的復仇迎來最終章，令劇迷更加期待。劇組透露，第三季的內容將會更加刺激，由於每周只播出一集，有助劇集完成度更高，所以每集將增至90分鐘，而香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看劇集。

劇迷嘲醫學奇蹟

《Penthouse》由有「嘔血劇教母」之稱的金順玉編劇執筆，筆下角色就算被賜死都有機會翻生，亦被劇迷笑稱是「醫學奇蹟金順玉」。金順玉今日受訪時坦言：「劇中有很多事情發生，劇情發展也很快，所以對於角色感情表達不到位、還有人翻生令觀眾看得很混亂，甚至有人說是『復活特輯』，我承認是我邏輯性不足所致。其實我看劇時也會反省，感到羞愧，感謝觀眾包容我的不足。」

每季有主題

對於《Penthouse》收視成績好，金順玉表示像發夢一樣：「開播時我還擔心會被觀眾鬧，只希望劇能順利播完，所以得知有好成績後，整個人都呆了。」金順玉又指其實每季《Penthouse》都有想表達的主題：「第一季是關於人類無止境的欲望，第二季是關於因果報應，第三案就是毀滅。至於劇中提及的校園暴力、物業樓價的問題，是近年來韓國最受關注的議題。」

大讚演員演技

金順玉又感謝一眾演員的付出，指他們像禮物一樣的存在，用演技彌補了劇本的邏輯性，令角色更加閃閃發光：「特別想感謝Eugene，她在第一季因殺了雪雅被鬧得很勁，本人精神也崩潰了，但卻沒有一句不滿。」

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