鍾麗淇昨日在尖沙嘴出席活動，分享作為照顧者所面對的壓力。當年媽媽乳癌康復後患上肌肉萎縮症（ALS），其後又發現大女Isabella患罕有基因病「四號染色體缺損綜合症」，同時需要照顧兩位家人，即使她一直樂觀面對，情緒備受困擾。

鍾麗淇透露女兒曾住院半年，為全心照顧女兒，一度暫停所有瑜伽工作，有一段時間覺得自己有點不妥，但說不出；其後才發現自己一直抑壓着情緒沒處理，幸好重新投入瑜伽班及慢慢調整生活後，情況才有好轉。她說：「照顧者嘅心情都會影響到病人，病人會感受到照顧者嘅情緒。好似當年爸爸獨自照顧患病嘅母親，曾一度拒絕家人嘅幫助，結果反而令媽媽同屋企人更加擔心。」其後，在家人勸勉之下，爸爸終於肯接受幫助，抽時間重新練習太極，心情轉好。

即使需要照顧患病的家人，鍾麗淇仍覺得生活有不少令人感動的片段，例如與母親一起旅行，創造回憶；及第一次看到女兒會自己吃薯片，對她來說也是一種驚喜。她會繼續以耐性及愛心，見證女兒成長，希望有一天會見到她自己走路及變得更獨立。最後，她鼓勵一眾同行照顧者，不要讓自己跌入情緒黑洞，無論平日生活幾辛苦，亦要抽時間照顧自己，不要覺得照顧自己是「自私」，例如買一杯自己喜歡的飲品，讓自己快樂。

日前鍾麗淇與老公便帶兩個囡囡，一家四口一齊出海暢泳，Isabella今年已經10歲，在家人悉心照顧下每日都有進步，見她在手臂上戴上水泡，可以自己游水，爸爸則在旁照顧。鍾麗淇以英文留言：「媽媽會明白每次外出都要帶備好多物品，但當見到家人既快樂又幸福的樣子，一切都是值得。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）