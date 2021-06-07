粵劇大老倌尤聲普上月因病離世，享年89歲，其家人今日於紅磡世界殯儀館為普哥設靈。靈堂內安放普哥生前一張笑得開懷的遺照，前面配以三個心形花牌，分別是太太潘慧玲、長子必達與媳婦李金笑，及次子必正。

普哥兩位兒子與媳婦負責代表家屬，在靈堂內向來賓鞠躬致意，普哥太太潘慧玲則坐在一旁神情哀傷，一度要親友及兒子攙扶擁抱安慰。粵劇界不少人到來向前輩致敬道別，包括阮兆輝、李龍、劉千石、尹飛燕、謝雪心、黃夏蕙及周聰玲等。在靈堂兩旁當眼位置擺放了不少花牌，包括行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗、師弟羅家英、汪明荃、白雪仙、梅雪詩（阿嗲），還有霍啟剛、郭晶晶、任冰兒、陳寶珠、尹飛燕、阮德鏘、文千歲等。

羅家英和汪明荃前後腳抵達靈堂，阿姐由契女陪同下到場，家英哥進入靈堂坐下時即不禁落淚，阿姐在旁拍拍他大腿，其後兩人到堂前上香，家英哥在疫情下以策安全，與眾家屬親友以碰手踭示好，接住他再度坐抵，隨即悲傷痛哭，相反阿姐則表現堅強在旁安慰。兩人離開時接受傳媒訪問，家英哥表示和尤聲普相當好感情，二人是師兄弟關係，他哽咽說：「我哋太過好感情，好突然，而家走咗剩低我好唔捨得。」並謂二人從16歲開始認識， 80年代開始緊密接觸，至今40年亦師亦友，太多難忘事，「大家一齊為粵劇界創作、傳承、喺佢身上學到好多嘢，有咩唔識都會問佢，而家變咗唔識冇人問，係香港粵劇界一大損失，佢冇咩徒弟，但為人好好，你肯問佢就肯教。」家英哥稱讚尤聲普是繼梁醒波後「丑生王」，最成功反串扮女人。阿姐則於1983年和尤聲普合作《天仙配》後，一直在劇團合作無間，「離開得好突然，只知道入院四日就離開，唔知點解。」同樣稱讚又聲譜戲路廣闊，做丑生最出色。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）