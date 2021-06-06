眼前的洪朝豐有點瘦，久未露面的他清減不少，「減肥，哈哈哈，因為着衫容易啲，而家132磅，哈哈哈，未夠㗎，可以再減少少，128磅就OK。」

洪朝豐的人生經歷大起大跌，與劉鑾雄前妻寶詠琴的一段情驚天動地，分手後自揭患上抑鬱躁狂症，2017年又確診舌癌，未幾再患淋巴癌，身心都病了，幸大步檻過，去年邁入60歲的他，接受《蘋果》專訪宣告出櫃！1年過去，再踏《蘋果》的洪朝豐別來無恙，割了三分二舌頭保命的他，曾經說話都是一件難事，現情況好了很多，沒再口齒不清，「身體復原得幾好，定期返醫院覆診。我而家講嘢仲有問題，因為要用力才講得清楚，當你用力時，有時個樣睇嚟唔自然，所以要攞平衡，其實練咗三年，初頭時會辛苦，成日咬親條脷，哈哈哈！」

有說癌症復發大多會在2至3年內，經常聽到「5年存活率」，若5年為一個關口，洪朝豐擔心嗎？他思考了一會兒，「我而家已經3年幾，但亦有醫生話，睇癌症其實要睇10年。嗯，你話驚唔驚？我覺得煮到嚟就食，3年幾前突然知道有癌症，我又唔會話：『Why me?點解係我？』自己能夠好順其自然接受。」他認為最黑暗的日子已經過去，現在是他生命的一個高潮，「以前會覺得自己懷才不遇，譬如喺99年離開咗主流電台媒體之後，雖然之後有機會做返媒體，譬如上廣州、去洛杉磯，或DBC數碼電台，但都唔算主流媒界，所以都一段時間有失落感覺，但而家覺得順其自然。」

這兩年香港發生很多事，社會運動和肺炎疫情，很多人冇工開，洪朝豐都受到影響，「我主要教聲樂、靜心同唱歌嘅學生，因為疫情關係屋企人唔畀佢哋嚟上堂，明明畀咗錢要退返錢，雖然收入會有影響，但我比較好彩，仍然OK。」曾經有厭世感覺的他，現在思想正面積極，「而家係好熱愛生命，希望可以盡自己能力幫人，講好聽啲係普渡眾生，睇吓幾多人有緣，做得幾多得幾多。」那些年，洪朝豐主持電台節目《日月星辰》大受歡迎，連奪數年「十大最受歡迎電台節目主持」，有否好懷念以前光輝歲月呢？「我又覺得自己唔係懷念，過咗去就過咗去，懷念好辛苦，我想將訴心聲呢樣嘢攞返出嚟，喺呢個人心慌亂時，又影響收入又影響旅遊，好多理想實踐唔到，呢個時候特別需要訴心聲。」

經歷過高低起跌的他，又有甚麼心聲要傾訴呢？「哈哈哈，早排睇咗無綫新聞部1986年訪問我嘅節目，嗰陣時我26歲，睇返自己後生充滿理想，然後理想又幻滅，想做歌唱家但起步太遲，回憶返自己都過咗大半生，我好多樣嘢都試過，首先係無愧此生，生命裏面充滿缺憾，但有缺憾才有圓滿，我嘅生命係圓滿，但獨缺一個男人。」61歲的洪朝豐仍在尋覓愛情，未搵到男朋友的他，現仍跟前妻同住，「佢仍然照顧我嘅起居飲食，好感激，兩夫婦離婚超過30年，佢仲全面照顧我，係好大福份。」至於兩人的獨生子洪葉，現於英國工作，「佢做網頁設計師，鍾意英國生活，選擇落腳。跟仔仔移民？唔會啦，哈哈哈，呢個歲數嘅人過去可以做乜，除非你自己創業啦，已經係退休年紀，我又唔願意去洗碗、做收銀，所以我冇諗住去。」

61歲的他經歷豐富，分享人生觀：「千祈唔好放棄自己，遇到困難要有龐大意志克服，但同一時間要順其自然，因為我見過有人好怕死，堅持唔想離開世界係好辛苦，堅持係啱，但要順其自然。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）