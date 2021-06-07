「試當真」成員游學修、許賢及蘇致豪日前表明由開台至今不主張直接表態，又指今時今日的社會已未必容許，但「試當真」仍然相信每個人應該有出聲或不出聲的自由，認為每個人立場及價值觀不同，創作有自己的靈魂，相信大家可透過作品跟觀眾溝通。

今日游學修在IG貼出一張黑衣大合照，未知是否再次回應自己的立場，他教別人怎樣拍網片賺錢，他指首先人要少，人少分錢多，沒擴充需要，另外場景少，盡量在室內，有攝影機、有枱和梳化就夠，更勸告大家不要搞Drama，因為Drama難以維持產量，反而搞綜藝可以高產量、成本低，此外，他表明盡量跟幕前簽長約，別和有公司的藝人合作，因為隨時不能分佣。有網民留言「圖文不符」、「收到晒」、「一直相信修哥」，另有網民寫道：「你咁講出面啲onX真係信㗎！」

試當真近年爆紅，不過多次被批評接藍營廣告，惹來網民不滿，早前六四32周年，四台聯播僅欠試當真沒表態，再次引發網民罵戰，試當真被狙擊，日前游學修終於開live表明由開始至今，主張不直接表態，強調試當真無權或阻止其台前幕後去出聲或唔出聲，相信以作品與觀眾溝通，游學修又指上周五原本在IG story搞最受歡迎短片獎決賽，不過有感這個氣氛下，所以沒出這個post，也沒任何IG story更新，日後要留意，不希望在不適合的時間去娛樂或搞笑。

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