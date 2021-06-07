MIRROR成員各自有飛工作，Anson Lo（盧瀚霆）早前為電影《假冒女團》開工，姜濤亦被指會與毛舜筠合作拍戲，而呂爵安（Edan）今日就獲吳君如睇中邀請拍2022年賀歲片《闔家辣》，今日Edan與君如、鄭中基、梁詠琪、鄒凱光、新晉導演鄭晉軒等在屯門出席開鏡發佈會。

君如在活動上表示聽人講Edan好搞笑，但這部戲都要有感情戲，所以邀請Edan試鏡：「我有啲驚，試MIRROR鏡喎，係咪作死呀！但佢喺戲入面同我有好多親密嘅感情戲，咁花姐帶佢上嚟試鏡，然後細細聲同我講『君如，如果試咗，佢唔得，唔使硬用佢。』不過我試完又幾鍾意佢喎，所以決定用Edan。」

之後Edan與君如、GiGi及鄭中基一起接受訪問，君如未肯透露各人在片中角色，只表示飾演一家四口，無分彼此，Edan作狀說：「我演佢阿哥！」獲君如讚「識講嘢」。其餘時間Edan似乎被前輩們的氣場震懾，好少搭嘴，鄭中基笑指要教他「𢯎水吹」，Edan謙虛地說：「都好重要㗎，學習緊。」

Edan受訪時坦言面對一班前輩感到有壓力，但很開心有這次機會，抱住學習心態參加，君如聞言即說：「唔好咁謙啦，我跟你學嘢就真啦！真係㗎，佢乜嘢角色都肯做，以前啲小鮮肉又話唔可以做某種角色。」雖然君如只肯爆Edan在片中有感情線，但沒有透露跟誰一對：「佢始終新人，演戲經驗少啲，所以佢都擔心拍喊戲，我叫佢唔使擔心，我哋好多高手喺度。」

君如又說今次為角色面試見過好多人，最終決定揀Edan，她表示：「我覺得佢嘅年紀好啱，睇過佢好好笑嘅短片，我就即管試吓佢肯唔肯試鏡，點知佢又肯，花姐話就算唔得都叫做學吓嘢，呢個態度咪好囉！」

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