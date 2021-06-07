ViuTV成立以來舉行過不少真人騷比賽，今日首播的《造美人》應該是最特別一個，因為標明會為參賽的女士「調整」。之前節目宣傳時公開了16強的素顏照，今日節目上介紹賽制，原來最初已經約了80位女士面試，最終敲定16強初賽，再挑選12位女子晉級下一圈。

第一集有7位參賽者出場見評判，結果總共有5位直接入圍。第一位出場的是模特兒Kathy，她今日有化妝之下，比素顏宣傳相好好多，她認曾打肉毒桿茵等「調整」樣貌，不過間尺鼻就是天生，經美容師驗證。之後順利入圍的有健身教練AB，不過她身形不算苗條，有點肥肉又不結實，被團隊指出平時馬虎，令身形、皮膚等都差少少，另一位入圍的還有港印混血兒Shweta。

另外兩位入圍參賽者比較特別，包括媽級參賽者Miko，她在台上說話有趣，主持強尼都讚可以做朋友，但Miko回嘴「我有老公喇！」節目又播出Miko面試片段時，她不停提出要求，包括增加蘋果肌、減肥、抽脂、要求有健身教練、去橙皮紋等，想用盡節目經費自肥。最驚訝一位入圍者是在地盤工作的OK，美容團隊形容：「如果改造你會好似做一架穿梭機咁難。」但美容團隊覺得有潛力而入圍。

兩位要進入等待區的有花上幾年時間、三十至四十萬整容的芷橋，她在後台爆喊大叫：「我唔想做女人呀！」同樣進入了等待區的空姐Georgia就因為未夠突出，被美容團隊指沒有太多改善空間。

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