自肥可恥，但很有用！193早前拍ViuTV節目《ERROR自肥企画》，希望有「人氣出奇蛋」，可以錄一首單曲，搵YouTube界女神阿冰及阿Gi着他設計的時裝拍MV，193願望達成，《睡到三點》成為193首支個人派台歌，MV上架未夠一個月已突破121萬點擊率，人氣強勁，以貼地口語歌詞，大受年輕人歡迎。

之不過聽歌口味各有不同，鹹魚青菜，各有所好，有網民批評193靠Auto-Tune執聲，又指193不太接受外界意見，193凌晨忍不住回應，指明白「守舊派」不太接受新事物，叫他們返去睇流行經典幾十年，193在IG動態留言：「接受唔到新事物、接受唔到新派歌詞、接受唔到新曲風，接受唔到Auto-Tune嘅質感，其實大可以返去睇流行經典幾十年，橫掂我嘅target audience都唔係老土保守怪，順帶一提，其實睡到三點MV同串流平台版本係有些少分別，為咗配合返MV入面嘅意境，I will be alright呢句mixing上係唔同咗，不過藝術創作嘅嘢，明就明啦，其實最藝術係MV內容。」

怎料仍有網民狙擊193稱難聽和新派是兩回事，更開post「覺唔覺193開始走火入魔」，網民紛紛留言「難聽還難聽，新事物還新事物」、「一朝得志係會咁，希望佢早日成熟啦」，建議193接受別人意見，努力改善唱功。

193今午再回應此事，他先感謝「人生導師」，但193認為自己性格及言行沒改變，希望網民花更多時間在值得的人身上，「最好笑係有啲人對號入座，又有啲人完全唔了解我就X噏，其實我由未出道已經係咁講嘢，一直有follow開我嘅人都應該知道我冇諗過要因為呢啲『人生導師』而改變我嘅性格、言行舉止，唔鍾意嘅其實可以唔使留意我，花時間去留意一啲你哋值得嘅人仲好啦」。

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