無綫自找來曾志偉回巢出任高層後，得寵藝人名單明顯有變，港姐馮盈盈受到力捧，除繼擔任《#後生仔傾吓偈》主持外，又分別加入《開心大綜藝》、J2清談節目《解構心機女》、配音比賽《好聲好戲》及主演劇集《逆天奇案》。至於方力申亦獲委以重任，除主持的《鬼上你架車》忽然被抽調力撼ViuTV《調教你MIRROR》外，亦有份主持於下周一晚十時半在翡翠台播出的一連五集綜藝節目《死因有可疑》，與郭子豪、張秀文和游嘉欣等玩查案遊戲，於兇案現場中根據線索尋找兇手，首集有嘉賓周柏豪和鄭融。他亦有份在《開心大綜藝》做主持兼大有機會於下月到東京採訪奧運。

方力申昨日返母校聖若瑟書院，為11月舉行慈善活動進行啟動儀式，活動中他將帶隊率領校友們環島泳，對此他指可能會隨隊到東京採訪奧運，擔心屆時體力難以應付：「連埋隔離，兩個月掂唔到泳池水，正式要游返四個月先重拾水感，都擔心自己能力。」

方力申在2000年悉尼奧運創下的香港紀錄，今年被16歲少年衛恆恩打破，在2019年時亦創下環島泳紀錄，會否再創高峯？他笑說：「唔得啦，下一世先有機會。」方力申又笑言歡迎大家到他的泳池練水，並重提日前在社交網留言叫麥明詩上技術改進課程的緋聞：「唔係只係女明星先嚟得，男人都好歡迎。」