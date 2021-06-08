由韓國男星柳承龍、童星葛素媛等人主演的韓片《戇爸的禮物》，講述一名智障父親蒙受不白之冤而入獄，其女兒長大後在法庭上為其洗清冤屈的故事，電影於2013年上映後大收旺場，累計觀影人次達1,281萬，穩守韓國歷年票房TOP 10位置。

15年冤獄

電影中，柳承龍無辜被判幼童猥褻強姦殺害罪，在警方嚴刑拷問、女兒被威脅的情況下被迫認罪，最後判處死刑。事實上《戇爸的禮物》改編自真實事件，柳承龍一角的原型人物鄭元燮（音譯），被指在1972年殺害一名小學5年級女童，由於女童爸爸是派出所所長，所以上層施壓要求10日之內要捉到犯人，於是警方在零碎、不明確的線索下，污衊鄭元燮是兇手，令他坐了15年2個月的冤獄，直到2008年翻案後才被判無罪釋放，但政府以損害賠償請求時效已過為由，令他無法獲得26億韓圜（約1,811萬港元）的賠償，於3月28日在遺憾中離世，享年87歲。

國民請願代索賠

SBS節目《環環相扣那天的故事》早前播出鄭元燮的特輯，公開了鄭元燮監禁期間遭嚴刑拷問一事，以及他生前最後一段訪問，令現場人士都不禁落淚。據悉，當年警方調查時將鄭元燮雙手緊綁，利用鐵棍把他吊在空中，再用白布蓋住他的臉部，淋上辣椒水拷問，令他承受窒息之苦以及皮肉之痛，最終屈打成招認罪。

鄭元燮生前罹患老人癡呆，生前受訪時仍表示：「被嚴重毆打。」可見該記憶烙印在他的腦海裏，而他被問到如果可以回到過去，最想回到甚麼時候，他僅表示：「想活在沒有拷問的世界上。」節目播出後引起熱議，有民眾到青瓦台網站留言請願，希望還給他一個公道以及獲得賠償。

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