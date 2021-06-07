巨聲幫出身的林師傑，去年同老婆歐陽巧瑩先後約滿TVB，離開後回復自由身密密做。今晚歐陽巧瑩出post並還轉貼到facebook「香港失物報失及認領群組」，指老公林師傑在小巴站落車時跌了銀包，希望好心人執到後，物歸原主。

事緣林師傑今日大約黃昏6點，在將軍澳東港城小巴站落車時，不慎遺失銀包，歐陽巧瑩在FB留言寫︰「7/6/2021大約5:45-6:00pm，姓名：林師傑，失物：啡色LV男裝銀包，喺坑口東港城小巴站落車，老公銀包喺褲袋跌咗出嚟，司機見到有個阿姨執咗。」歐陽巧瑩指銀包內有重要東西，包括身份證、駕駛執照、外匯及數千元現金，她指︰「由於工作關係身份證同駕照必須有，但求拎返呢兩樣嘢。」並表示會有重酬。而歐陽巧瑩之後在IG限時動態表示，得知老公跌銀包後，忍不住向鬧老公︰「老公打嚟，同我講『我唔見咗銀包』，我靜咗十分鐘，之後忍唔住鬧咗佢半個鐘，而家好內疚，但係都仲係好嬲。」

對於老公遺失銀包一事，《蘋果》聯絡歐陽巧瑩，當時她表示未尋回︰「但啲嘢報失晒。」她透露除了證件外，還有度蜜月時用剩的外幣，好有紀念價值。問她重酬有多少？她表示︰「幾千，唔知呀！搵到先再諗，啱啱先報失晒啲嘢，飯都未食已去報失。」事隔半小時，歐陽巧瑩再回覆本報表示已尋回銀包，之後她講返尋回的經過，她說︰「有個姨姨執咗，佢唔熟路，所以企咗喺小巴站等，可能大家嘅時空有啲交錯，撞唔到，姨姨唔識廣東話，返屋企之後去搵親戚幫手聯絡，最後交收返。」

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