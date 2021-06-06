ViuTV前晚於旺角麥花臣場館舉行音樂會，出席歌手有在《Chill Club推介榜年度推介》中男女歌手金銀銅獎得主林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、梁嘉茵（Serrini）及Gin Lee。音樂會上，Serrini與Ian邊手拖手邊合唱《致姍姍來遲的你》，之後姜濤出場唱《Master Class》時，歌迷歡呼聲震懾全場，他說：「我要相信自己，前一排可能唔夠相信自己。」林家謙更邊彈邊唱《Another Day》表示：「呢首歌係《一人之境》嘅國語版，第一次唱。」

音樂會結束後，消瘦不少的姜濤與Ian一起受訪，之前姜濤曾於Ig表示「I’m tired of everything」，他說放了約一星期假叉電，並順便打了疫苗，因公司稍後可能會安排他去外地工作。後天生日的Ian，獲fans於巴士站落燈箱廣告慶祝，他多謝fans的悉心安排，又指因最近沒有時間，故未能約女友盧慧敏（Amy）食飯。Serrini在訪問時讚姜濤及Ian可愛，Ian透露兩人手拖手在台上跳舞，其實是即興：「佢都好可愛，佢特登走入化妝間問花姐可唔可以（拖手）。」林家謙跟Serrini一同受訪提到表演鋼琴時，Serrini笑說：「今晚冇睇佢！」問她是否只是望住姜濤，她笑說：「梗係啦！」