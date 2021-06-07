無綫前藝員陳積榮（Jeff）上月15號患肺癌病逝，終年38歲。陳積榮於2014年參加TVB藝員訓練班，先後在TVB和HKTV拍劇，去年確診患上第四期肺癌，最終不敵癌魔，陳積榮追思會於今午1點半在尖沙咀聖安德烈堂舉行，場內有一本《記住我們Jeff Chan》紀念冊，記載Jeff與一些生前好友相處點滴及生活照，其中一張是赤膊上身，亦有女友及親友等合照。

陳積榮生前一眾好友包括駱振偉、孫慧雪、謝珊珊、鄧永健、關浩揚、容羡媛為好友任治喪委員，其中駱振偉和容羡媛和陳積榮是大學同學，他們是十幾年老友。幾位一同接受訪問時說起與陳積榮點滴，駱振偉說：「我哋唔係工作上認識，太多回憶，例如平日打麻雀、玩樂，睇返啲舊相係好開心，Jeff係一個充滿正能量嘅人，成班朋友都好懷念佢，佢永遠都係照顧人哋多過自己，今次佢打呢場仗同時希望畀患者知道呢方面更多資訊。」

孫慧雪和陳積榮為藝員訓練班同學，相識16載友誼深厚，她透露幾位好友為陳積榮完成未了願，「我哋會努力完成佢嘅電影作品，佢喺一年內寫好一個劇本，係關於演員訓練班故事。」而陳積榮女友將於8月舉行相展，紀念已故男友，大家希望分享正能量，阿雪說：「佢希望患病嘅人唔好放棄，呢段時間佢都好開心，感受到好多愛，多謝大家對佢嘅關顧。」

紀念冊方面則由訓練班同學鄧永健負責統籌，鄧永健說：「Jeff屋企人意願，想製作一本小冊懷念佢，所以就問身邊朋友攞相組合成呢本小冊，希望大家記住Jeff嘅好。」此外，一眾娛樂圈中人包括古天樂、張敬軒、胡定欣、艾威及20期藝員訓練班等都有送上花牌致意。

大學同學駱振偉在紀念冊寫長文悼念Jeff，稱讚他為人心地善良、最樂觀，相信Jeff守護在朋友身邊，「大學認識你，一齊上莊、一齊癲、一齊住Hall，我哋一齊成長。睇住你送金沙識女友，睇住你報名參加藝員訓練班，我哋一齊參加TeenPower選拔賽，你睇住我參加新秀，我哋一齊做舞台劇，我哋一齊出show，我仲記得唱《愛是懷疑》，然後你開電影，你搵我一齊拍，我哋一齊經歷嘅嘢太多啦，所以嚟緊我哋都一齊走落去，好冇先？我知道以後每一次台上嘅演出，你都會喺我身邊。我知道以後每一場戲，你都會同我一齊做我哋以後就一齊行啦」。

《東張西望》主持容羨媛亦有撰文：「最後一日去醫院探你嘅時候，我以為你會好返㗎！我永遠都記得，你好大力咁睜大隻眼望住我，我唱歌畀你聽，同你傾偈，畀我嘅太陽能你，仲將我哋33所有愛，同支持都畀晒你！我知道，你已經收到！以後我哋33有你做我哋嘅守護天使！你永遠都會喺我哋身邊，每一個活動，你都唔會再缺席！」此外，藝訓班同學孫慧雪亦寫道：「知道你要遠離痛苦做天使，但仍然是十萬個不捨得，約定和你來日在另一國度，再度聚頭追夢，然後笑話當年！我們都愛你」。

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