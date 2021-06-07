日本動漫《咒術迴戰》正掀起熱潮，風頭不遜於另一大熱作《鬼滅之刃》，還在當地吸納大批星級fans。

《咒術迴戰》支持者層面甚廣，比起《鬼滅之刃》有過之而無不及，多位日本藝人也紛紛表忠，渡邊直美於半年前已在IG化身《咒術迴戰》的大熱角色五條悟，加上眼罩和灰銀色頭髮賀年。女星桐谷美玲與型男老公三浦翔平也是擁躉，兩夫妻早前穿上《咒術迴戰》的情侶裝衛衣，還模仿故事中主角的甫士，桐谷美玲就擺出五條悟的「無限空處」手勢。

出埋人形攬枕

其實，動畫版《咒術迴戰》去年10月起推出後，令該作的受歡迎程度大幅上升，五條悟更加是最受歡迎的人物之一，除了官方產品紛紛應市外，亦不乏山寨貨渾水摸魚，當中更有五條先生的一比一人形攬枕，成為癡女恩物。

米津玄師最愛

樂壇索女加治瞳、日版《那些年，我們一起追的女孩》男主角山田裕貴，近期也被五條迷倒，人氣女星小島瑠璃子一年前已在Twitter上大讚五條悟有型，揚言將來兒子也要改名做「阿悟」。木村拓哉的動漫迷大女心美是「咒術粉」並不意外，想不到連51歲的工藤靜香亦已「入坑」，她上節目指母親看到動畫中的五條脫下眼罩後即被深深吸引，靜香自己則在IG分享穿上五條tee的照片，跟大女心美定有共同話題。

至於一向鍾情動漫的中川翔子，也曾在YouTube頻道挑戰用平板電腦親筆繪畫故事中五位要角，連唱作天王米津玄師、日劇小生中村倫也、名主持有吉弘行、著名諧星山里亮太過等也對《咒術迴戰》點名推介。

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