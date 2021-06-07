《英國電影及電視藝術學院電視獎》（BAFTA TV Awards）昨日在倫敦舉行，獲得四項提名的Netflix人氣劇集《王冠》（The Crown）空手而回，令不少追捧該劇的fans紛紛留言表示憤怒。

人氣劇集《王冠》獲得的四項提名包括最佳劇情劇集、最佳男主角、最佳男配角和最佳女配角，獲提名女配角的海倫娜寶咸卡特（Helena Bonham Carter）在劇中飾演「瑪嘉烈公主」，她亦盛裝出席頒獎禮，但竟被《Anthony》女星Rakie Ayola爆冷擊敗。不少支持《王冠》的fans對賽果深感不滿，有人在網上留言：「到底只是我，還是《王冠》被BAFTA冷落？」另一位網民又指：「《王冠》的不幸時代只會在BAFTA發生，bye！」此外，《Save Me Too》贏得最佳劇情劇集，而《Normal People》的Paul Mescal就擊敗「查理斯」佐斯奧康納（Josh O’Connor）獲最佳男主角，最佳女主角就由HBO劇集《催命嬌娃》（I May Destroy You）的Michaela Coel奪得。

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