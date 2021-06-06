完全始料不及。《詭屋驚凶實錄》除了讓溫子仁進一步打入主流市場，也意外地開展了一個「The Conjuring Universe」，齣齣低成本，齣齣都大賺，但冇一齣稱得上真正佳作。

撰文：月巴氏

2014年《詭娃安娜貝爾》（Annabelle）拍成系列

只在首集《詭屋》開場現身的安娜貝爾，憑着一份猙獰（的可愛）成為「吉祥物」，獲得厚待拍了三集外傳。2014年第一集，純賣低質jump scare，悶；2017年《詭娃安娜貝爾：造孽》（Annabelle：Creation），《切勿關燈》（Lights Out）導演執導，好睇；2019年《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home），有華倫夫婦客串，不可不信邪，果然最好睇。

2018年《詭修女》（The Nun）悶足全場

在第二集《詭屋》現身的詭修女，成為系列另一吉祥物，順理成章開拍個人電影。時間回到1952年，一所羅馬尼亞的修道院，年輕修女自殺，梵蒂岡派出一名神父深入調查。由頭悶到尾，導演Corin Hardy只以混亂的敍事和持續劣質的jump scare填滿個半鐘，完全浪費詭修女這恐怖角色。唯一得益者是Bonnie Aarons，天生外貌局限了她發展，詭修女卻成為她一生代表作。

2019年《哭泣的女詭》（The Curse of la Llorona）考牌成功

La Llorona，源自拉丁美洲傳說，並沒有在任何一集《詭屋》出現，與「The Conjuring Universe」的唯一關連，是由Tony Amendola飾演的Father Perez，曾在《詭娃安娜貝爾》現身，安娜貝爾更令他從此相信超自然事物。導演是米高查費斯，面對一個缺乏懸念的恐怖故事，尚算拍出一份恐怖感（即使離不開jump scare）；考牌成功，獲機會執導《魔旨》。