莫文蔚(Karen)的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，將於周五一連三晚在紅館舉行。香港站作為巡唱尾站，莫文蔚今次特別以香港設計作班底製作，請來3位香港著名設計師：鄭兆良（Barney Cheng）、Kay Kwok及Kev Yiu操刀，泡製全新的演唱會舞台服。Karen說：「我是由香港起步一直唱到世界各地，好像今次巡演已走過四十多個地方，今次是我人生最後一次大型巡唱，自然好想與香港歌迷一同見證經歷，亦好想有個香港特色的演唱會，所以台前幕後都會以香港班底打造。」

其中一套華麗的主打舞台服，來自只做高級訂製服的名人設計師Barney Cheng。他曾在第55屆金馬獎為莫文蔚設計了一條配合燈光、舞台設計，由人手釘製大大小小花朵裝飾的Deep V拖尾長裙。另一位設計師Kay Kwok，則是Karen合作多年的造型設計師，2015年《看看世界巡迴演唱會》打頭陣、鮮紅色裙就出自其手筆，多年來亦為莫文蔚做過不少獨特造型，她形容Kay設計「好宇宙、好太空、好地球」。

Karen近日密鑼緊鼓為演唱會作最後綵排，配合香港站的主題，加碼設計了一系列周邊紀念品，如：「婦女新知」、「食買瞓」等港味貼紙、還有絕色 Tote Bag響應環保

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