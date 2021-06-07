由吳君如監製演出、鄒凱光（灘叔）擔任執行監製，鄭中基、梁詠琪（GiGi）及MIRROR成員呂爵安（Edan）主演、新晉導演鄭晉軒執導的2022年賀歲片《闔家辣》，今日在屯門舉行開鏡發佈會，他們除了誠心上香切燒豬外，君如更即場派利是給演員和工作人員，陳可辛亦有特別抽空到場。

促成這部既感人又勵志的賀歲片，君如透露有次與陳可辛食火雞餐，恰巧遇上鄭晉軒，這部電影就是圍繞鄭晉軒在疫情期間與家人的故事，君如說：「佢用咗一個鐘頭講佢喺疫情期間同屋企人發生嘅事，佢講到好好笑，笑到我人仰馬翻，我問佢可唔可以拍成電影？佢話拍得，仲識得寫，點知第一稿全部都係錯字，於是我就搵咗灘叔出山幫手。」

講到找演員方面，君如表示要找一個識演喜劇的靚女演員，此人非GiGi莫屬，GiGi亦很快答應；至於要找鄭中基，君如笑指以為他完成演唱會後會失業，於是致電他，可惜對方翌日才回覆，她笑說：「我心諗，我同佢好friend㗎，佢唔覆我！」鄭中基即說：「因為我好攰，瞓咗一日，我瞓醒第一個覆妳啦。」君如指因與鄭中基住得近，所以特意將劇本拿給他，鄭中基再笑說：「好難得返到屋企，係看更畀個劇本我囉！『鄭生，有個新劇本拎返去睇吓！』。」

之後君如、GiGi、鄭中基和Edan一起接受訪問，鄭中基笑指要教他「𢯎吹」，Edan謙虛地說：「都好重要㗎，學習緊。」君如未肯透露各人在片中角色，只表示飾演一家四口，無分彼此，Edan作狀說：「我演佢阿哥！」獲君如讚「識講嘢」。

問到今次為電影投資了多少錢，君如說：「呢部係大製作！我哋申請緊香港電影發展基金，但未批。」提到鄭中基向來都撐新晉導演，上次拍《遺愛》不收一分一毫，今次又是否零片酬？君如替他回答並笑說：「佢好搞笑呀，佢話『如果係港產片又新導演，咁我唔收喇！』轉個頭佢經理人田雞就打嚟啦，咁所以而家係一口價，冇托手踭！」鄭中基指自己的心態是因太耐沒有拍戲，跟GiGi已有10年沒合作，所以心態是聚舊，君如笑指大家都是「老腳」。至於GiGi表示今次拍戲，事前要向囡囡申請：「疫情期間都冇拍過戲，大家有工開都好開心。」

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