堪輿學家楊天命與梁芷珊拍檔在YouTube頻道主持節目「芷天招」，近日在節目中大爆組合ERROR成員吳保錡命帶偏財旺桃花。年初時爆出保錡與張沛樂（沙律）拍拖，但其正印女友Carrie卻高調指還未分手，果然脗合「負心保錡」之負名。

楊天命自爆是ERROR迷，四子當中最愛是保錡，而梁芷珊則最愛何啟華（阿Dee），楊天命笑言要戴定頭盔，因為助手在網上搜索ERROR資料不保證正確無誤，他指保錡命格多偏財代表桃花星，意即鍾意追女仔，「呢個太多，代表太花弗會容易煩惱，之前保錡咪有啲桃花事件令佢好煩。」天命建議保錡遲婚，因為桃花不穩定，太多亦會影響運氣，財旺身弱，但好處是旺公司，個人不適合做老闆，拍戲比唱歌好，2024年後名氣有突破，但最重要都是減少桃花專心一些會更好。

此外，梁芷珊提到天命捧場所有ERROR的節目，尤其是《ERROR自肥企画》，她並帶出ViuTV節目與大台節目的分別，「ERROR節目最重要係帶出，對大圍人嚟講無聊嘅嘢做到極致、做到最認真。譬如以前喺第二個台會點呢？一路度橋踢橋時，一定會有好多工作人員話，『呢個好煩喎！唔好做，好多個鏡頭，嘩！製作問題...喺呢啲位度慳同懶，呢個就係我哋最唔妥大台嘅地方，大台好多年做到滑晒，睇佢哋啲嘢，有時仲流過YouTube擺一個鏡頭喺前面，唔係吓話？你會見到一個縮到好慳皮，去到一班由無到有而咁認真。」

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