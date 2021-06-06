ViuTV的綜藝節目屢將無綫逼慌，ViuTV今晚11時首播的《調教你MIRROR》，更是來勢洶洶，節目以解構天團MIRROR各成員內心引來話題十足，逼無綫將本來只放在網上收費播放的靈異節目《鬼上你架車》，改為同時段在J2播出，由方力申與嘉賓講鬼古硬撼。

無綫與ViuTV的綜藝大戰越演越烈，ViuTV將於今晚9時半起連播三個綜藝節目，除已播了10集、10時半播出的《中女唔易做》外，還有9時半播放新推出的另類選美節目《造美人》及11時播的《調教你MIRROR》，當中以MIRROR為主題的《調教你MIRROR》更是未播已掀起熱話。無綫有見及此，將本來只在myTV SUPER收費頻道播放的《鬼上你架車》，改為逢星期一至五晚上11時在J2播放正面硬碰。

姜濤愛食慘變肥腫難分

4月時無綫副總經理曾志偉，曾指沒有收視壓力：「坦白講ViuTV得4點收視，同埋節目題材比較偏門，只係可以同J2比。」結果他確把由方力申及唐劍康（當奴）主持的抗敵鬼古節目《鬼上你架車》放於J2播放，請來嘉賓一邊開車一邊講鬼古，嘉賓有高海寧、關智斌、蔡思貝及林盛斌（Bob）等，另外同集更會講各行各業的鬼古。方力申昨晚錄影節目時，被問到與MIRROR節目對撼，會否有很大壓力，他說：「唔會，有得喺免費台播，開心都嚟唔切，其實拍戲好多嘢例如票房都預測唔到，更何況電視收視？」他又指節目令人驚恐但亦有笑位，觀眾反應幾好，更透露已計劃開第二季。

至於《調教你MIRROR》則演變自早前梁祖堯（阿祖）主持的《調教你男友》，是經理人黃慧君（花姐）提議把MIRROR的12位成員交給阿祖「調教」，希望能令組合變得更團結，早前12子就入梅窩宿營12日，透過相處及參與一些workshop，重拾當年參加《全民造星》的初心。昨日節目在九龍灣舉行記者會，12子中獨缺Edan（呂爵安），因Edan不但忙於與鄭中基等拍賀歲片《闔家辣》，又要拍節目《膠戰2》。而記者會中各人發表對節目的感想，阿祖表示最大挑戰是要12子放下戒心，成員各人則表示「調教」令他們更了解自己和體諒隊友，不過邱士縉（Stanley）指最大改變是姜濤，他笑說：「姜濤身形改變咗，食好多嘢，係肥腫難分。」

花姐《調教》完忍唔住喊

受訪時，姜濤踢爆跟他同房的柳應廷（Jer）好貪靚，其他隊員立即和應，指Jer要借遮瑕膏和髮尾油，Jer解釋：「有暗瘡要遮少少。」對於在預告片中，12子互攬隊友落淚，更細訴心底話，楊樂文（Lokman）直認有迷惘時刻：「因為疫情冇工作，冇嘢做就好多時間諗嘢。」提到之前與隊友存有芥蒂，江𤒹生（Anson Kong）說：「芥蒂在於大家冇溝通，大家拎出嚟講就冇事。」問到他們是否已看過節目，姜濤說：「我睇過少少，要有心理準備，大家都係素顏。」至於阿祖表示大家看過《調教》後，會愛MIRROR更多，花姐說：「我係忍唔住喊，所以我唔會同佢哋一齊睇，因為我唔想佢哋見到我軟弱嘅一面。」

阿祖指花姐向來都好感性，提及12子曾有芥蒂和競爭，花姐直認不諱：「我知㗎！因為大家嘅發展都唔同，有比較內心一定有少少唔舒服，會體諒佢哋。唔開心會令到佢哋表面上一齊做嘢，但其實冇交流，我話做團隊唔可以咁，如果唔係MIRROR會散。」