眼前的洪朝豐有點瘦，久未露面的他清減不少，「減肥，哈哈哈，因為着衫容易啲，𠵱家132磅，哈哈哈，未夠㗎，可以再減少少，128磅就OK。」曾患上抑鬱症和躁狂症的洪朝豐，2017年先後確診患舌癌及淋巴癌並兩度動刀，切除三分二的舌頭及割出24粒淋巴核，惟前年再發現小腸生瘤，要再做手術，幸只是良性。兩度戰勝癌魔的他，曾經有厭世感覺，現在思想變得正面積極。

撰文：余燕儀

攝影：仇志德

洪朝豐的人生經歷大起大跌，與劉鑾雄前妻寶詠琴的一段情驚天動地，分手後自揭患上抑鬱症和躁狂症，2017年又確診舌癌，未幾再患淋巴癌，身心都病了，幸大步檻過，去年踏入60歲的他，接受《蘋果》專訪宣佈出櫃！一年過去，再踏《蘋果》的洪朝豐別來無恙，割了三分二舌頭保命的他，曾經說話都是一件難事，現情況好了很多，沒再口齒不清，他說：「身體復原得幾好，定期返醫院覆診。我𠵱家講嘢仲有問題，因為要用力才講得清楚，當你用力時，有時個樣睇嚟唔自然，所以要攞平衡，其實練咗三年，初頭係會辛苦，成日咬親條脷，哈哈哈！」

最黑暗已過去

有說癌症復發大多會在兩至三年內，經常聽到「五年存活率」，若五年為一個關口，洪朝豐擔心嗎？他思考了一會兒：「我𠵱家已經三年幾，但亦有醫生話，睇癌症其實要睇十年。唔，你話驚唔驚，我覺得煮到嚟就食，三年幾前突然知道有癌症，我又唔會話『Why me？點解係我？』自己能夠好順其自然接受。」他認為最黑暗的日子已經過去，現在是他生命的一個高潮：「以前會覺得自己懷才不遇，譬如喺1999年離開咗主流電台媒體，雖然之後有機會做返媒體，譬如上廣州、去洛杉磯、或DBC數碼電台，但都唔算主流媒介，所以都一段時間有失落感覺，但𠵱家覺得順其自然。」

這兩年香港發生很多事，社會運動和COVID-19疫情，很多人沒工開，洪朝豐都受到影響：「我主要教聲樂、靜心同唱歌嘅學生，因為疫情關係屋企人唔畀佢嚟上堂，明明畀咗錢要退返錢，雖然收入會有影響，但我比較好彩，仍然OK。」曾經有厭世感覺的他，現在思想正面積極：「𠵱家係好熱愛生命，希望可以盡自己能力幫人，講好聽啲係普渡眾生，睇吓幾多人有緣，做得幾多得幾多。」

唔好放棄自己

那些年，洪朝豐主持電台節目《日月星辰》大受歡迎，連奪數年「十大最受歡迎電台節目主持」，有否好懷念以前光輝歲月呢？他說：「我又覺得自己唔係懷念，過咗去就過咗去，懷念好辛苦，我想將訴心聲呢樣嘢攞返出嚟，喺呢個人心慌亂嘅時期，又影響收入又影響旅遊，好多理想實踐唔到，呢個時候特別需要訴心聲。」61歲的他經歷豐富，分享人生觀：「千祈唔好放棄自己，遇到困難要有龐大意志克服，但同一時間要順其自然，因為我見過有人好怕死，堅持唔想離開世界係好辛苦，堅持係啱，但要順其自然。」