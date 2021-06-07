Viu TV音樂節目《CHILL CLUB》移師旺角麥花臣場館舉行，以音樂會形式公開售票，有林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini和Gin Lee演唱表演，是姜濤休息後首個演唱活動。姜濤真空上陣，着上Valentino黑色Flower Detail西裝外套，露出鎖骨若隱若現，配搭同品牌Slim-fit西裝褲及鞋王Christian Louboutin Chambeliss黑色漆皮鞋。首飾方面，又以卡地亞Juste Un Clou頸鏈及Love耳環點綴造型，全身造型總價高達13萬港幣，媲美紅壇造型！

MIRROR另一成員Ian造型亦極具心思，穿上Alexander McQueen的Spliced Prince of Wales外套襯白恤衫，及層次配襯Chaumet Jeux de Liens Harmony鑽石吊墜頸鏈，型格時尚！

Valentino、Christian Louboutin及Alexander McQueen可以說是MIRROR成員的愛穿品牌，姜濤在演唱會時的白恤衫造型亦是來自Valentino；MIRROR成員甚至曾經幾乎全員穿上Christian Louboutin出席宣傳；而Ian在演唱會亦有穿上Alexander McQueen的錯覺外套，可見他們對這些品牌的鍾愛。

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