早前ViuTV真人騷《ERROR自肥企画》爆紅，幕後製作團隊「無制限OT編集団」隨着ERROR人氣急升，OT編集団除了格仔導演Mike導（劉諾衡），連肌肉男Agent. L（曹梓沖）都獲網民追捧。本身在ViuTV做節目導演的Agent. L，早前報道過他有一位相戀11年的女友呂珮琳（Elsie），兩人還不時在社交網放閃。

原本上月10日29歲生日的Agent.L，一直忙於《自肥》工作，Elsie親自送蛋糕到九龍灣電視台短暫見面慶祝，兩人直至昨日才補過生日。Agent.L昨日在IG限時動態貼了同女友Elsie去酒店staycation過二人世界的相片，相中他穿上浴袍、食牛扒，又影住女友食甜品。今日他再於IG貼相，可見女友花心思在酒店房內佈置一番，掛了「HAPPY BDAY AGENT L」的字句，而穿上白色T恤，沒有戴黑超戴回普通眼鏡的Agent.L，捧住蛋糕作狀食的樣子好鬼馬，而另一張相有他和女友合照，十分甜蜜。他留言寫︰「補祝生日之旅，終於忙完可以唞一唞，享受下二人世界。」

至於他的女友Elsie，同樣活躍於社交網，本月初她加入商台大家庭，會在逢周五的節目《叱咤樂壇》負責小環節「收聲啦Elsie」，返工首日她便拍片宣佈其新動向。其實Elsie本身跟商台DJ阿正（黃正宜）拍開片，兩人仲組成「加州女孩LA Girls」在YouTube開頻道，而該頻道至今已有1.8萬人訂閱。

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