如果真的有惡魔基於惡意逼一個大好青年殺人，那麼應該也有個天使出於善意，勸溫子仁不要執導《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring：The Devil Made Me Do It）。結果，好心做壞事。

撰文：月巴氏

開頭十分鐘最好睇。一開場，已是一幕極度壓迫的驅魔戲，看着被惡魔附體的小朋友身體在扭曲，以及神父趕到大宅準備步入的畫面，立即想起《驅魔人》（The Exorcist）——是的，2013年《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）的確有意復興古典驅魔片傳統，以無形的惡魔征服人類心志、並附在人類肉身去呈現恐怖；被附體的，往往是無權無勢普通人，看着，會有種於心何忍的惻隱，就像頭兩集《詭屋》的兩個普通家庭，都是無辜地，被明明無怨無仇的惡魔搞到冇覺好瞓，幸好有宅心仁厚的華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren），義無反顧出手相救，既出於正義，也因為他們也有家庭。

放棄禁閉空間營造恐怖

《魔旨》不再採用上兩集那種「鬼屋片」設定，沒有了一種禁閉空間的恐怖營造，這當然沒有問題，問題是，故事應該怎樣發展？恐怖感應該怎樣經營？這一集選用的，是著名「Devil Made Me Do It」事件：1981年，一個名叫Arne Cheyenne Johnson的青年，聲稱自己因被惡魔附體而被迫殺人，信奉科學理性的人，怎能相信？但故事沒有深入探討這一點（替當事人辯護的律師，亦只用暗場交代她去了華倫夫婦屋企見完那些「收藏」，便立即由不信怪力亂神變成信到十足十），反而是讓華倫夫婦扮演莫探員郭探員，四出調查，但編劇導演當然心知肚明，自己寫緊拍緊的是典型恐怖片，是有責任去嚇人的，於是索性將每一個有助突破案情的調查點，當成嚇人checkpoint。

最張揚，停屍間那一場，特登安排一具肥騰騰油淋淋的屍體，以一種近乎怪物的姿態襲擊華倫夫婦，效果，OK驚嚇啦，畢竟現場所見，的確有不少觀眾掩面；我呢，一樣有掩面，掩面是因為失望，失望在這已經背棄了溫子仁之前建立的，由無形衍生的恐懼——（已成系列吉祥物的）安娜貝爾即使有形體，但「她」可從來沒有郁身郁勢。

靠夫妻感情支撐成齣戲

被委以導演重任的米高查費斯（Michael Chaves），不是沒有盡力（他之前執導的《哭泣的女詭》（The Curse of la Llorona）已證明了他有一定能力），只是《魔旨》故事走向，令電影注定局限在一種二流恐怖片格局，要不斷靠jump scare嚇人——jump scare沒有原罪，像溫子仁，便真的有思考過怎樣運用，事實上米高查費斯在前半部用得算好，後半就有點潰不成軍。而被惡魔迫使殺人的青年處境，已經不再重要。

好彩華倫夫婦始終如一。兩公婆的深厚感情，支撐了成齣戲，家庭倫常，由始至終都是《詭屋》系列核心所在，尤其當你終於知道今集禍端，是來自一個不容於世的家庭、一個不懂教養的父親。