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節目中，各位嘉賓包括梁祖堯都要配合揀選得來的emoji表情，回答各個指定問題，首先被祖堯選中答問題的Tiger，抽中反白眼的emoji表情講自己和那個成員有「心結」，不但被大家笑他似撞邪，又替他改名叫「白眼李心潔」，Tiger最後就爆Jer拍《男排女將》時經常NG，令人感到不舒服，但入Camp後知他忍笑能力的確差，所以再沒有怪他。

之後，輪到Jer配合笑臉emoji爆那位成員最需要調較，誰最不需要調教？Jer即指陳卓賢（Ian）最需要調較，指他不會打開心扉，經常收埋自己，而Jeremy的自理能力較高，所以最不需要。接着，Jeremy用可憐emoji表情講自己肉體和心靈最辛苦的事，他坦言最辛苦是要他做Gym，但隨即被祖堯指他有贊助已經好好。

輪到Alton講入Camp拍攝《調教你MIRROR》，哪位成員激得祖堯最嬲？哪位最得祖堯歡心？Alton即爆最令祖堯歡心一定是Tiger，因為Tiger經常陪祖堯飲酒。Stanley則認為調較後最大改變是lan，形容他比以前變得開朗。Frankie則說自己性格和Tiger最不同，笑指Tiger在適當時候會講一些「特別嘢」，自嘲自己似一碌木。

由於祖堯最後評Frankie答得最好，故「獎賞」他多答一條，結果Frankie被迫變二五仔，爆未有現身節目的其餘六位成員，姜濤、Ian、Anson Lo、Anson Kong、Edan 及Lokman料。他除了爆姜濤做騷前會收埋自己聽headphone，如何叫他都不會理，又指Anson Lo超級貪靚，會不停望鏡補妝，Ian就經常問他借耳機，但一借便借足一日，故希望lan自己盡快買。

雖然Frankie指Anson Kong整體比較健康，但爆他常常發脾氣而且為人長氣，很多說話講完又講，祖堯即笑着補充，指Anson Kong不是常發脾氣，是常常黑面。另一位沒有現身節目的Edan最慘，不但被Frankie形容「無乜感情」，還被爆因為經常都有胃氣，故有口臭問題，Lokman則有濕疹發作時不停搣皮膚的壞習慣。

最後，六位成員輪流講出他們對祖堯的心底話，當中有讚也有彈，Frankie讚祖堯有親和力，Tiger讚他無私，但Jeremy則認為祖堯飲太多酒，認為這樣對身體不好，祖堯即表示知錯。想重溫節目足本內容，可到《蘋果動新聞》YouTube Channel或《果燃台》免費收看。

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