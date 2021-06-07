過去20多年陳輝陽的確「好紅」，他和詞神林夕被封「夕陽組合」，他於本月25日會在紅館舉行「陳輝陽×女聲合唱作品音樂會 人來人往」。輝陽作品減少了，最大原因就是樂壇曾經死了。2018年，輝陽曾說過樂壇已死是由林峯奪TVB「金曲金獎」開始，問輝陽是否因此話而少上TVB？「都唔係，呢個係雙方面，我希望佢係真真正正一個音樂節目，我唔想做娛樂加音樂人，我到最尾都係作曲家，到我死為止。」

重拾興趣聽廣東歌

曾有指香港樂壇已死，連歌也有，「我聽到好反對，你夠努力同才華佢會翻生，𠵱家MIRROR、ERROR出嚟令到行業改變，有返我哋嘅偶像，如果主流旺盛，Indie會跟住旺，其實係一個產業鏈，我哋開始有返興趣聽廣東歌。」哪是誰救返樂壇？「其實係社會開始珍惜返我哋香港，珍惜返自己香港人。」很多人都叫香港樂壇加油，怎做到呢？「其實唔需要集結，每一個人拚命去寫你最好嘅作品，唱好你嘅歌咪得囉，做音樂最重要：聽、學、寫，當然做得叻係少數，但香港人嗰種犀利法係我去過咁多地方未見過。」對於姜濤希望香港歌手有日做到亞洲第一，輝陽叫大家加把勁，「呢個有一段好大距離，唱呢part香港係好弱，但可以克服。」

1997年輝陽與余力姬和因葵組成樂隊余力機構，他眼中的搖滾精神又是甚麼？「乜嘢叫搖滾精神，你覺得自己有，而人哋認同你有就OK，譬如你嘅搖滾精神係愛好和平，所有歌都係講愛好和平係work，就算講媾女都得，我覺得搖滾精神唔係去到好高理念，去到最尾只得歌好唔好聽。」輝陽父親是兒童合唱團指揮，因此自小受父親影響愛上音樂，在美國讀完唱片監製課程返港後做錄音師，「我要好多謝唐奕聰（Gary），Gary係人生第一個畀編曲job我。」創作多年，輝陽沒試過江郎才盡，「唔會，我成日有idea，好似燈膽一撻就着，如果唔着咪做第二樣，好多嘢都有趣，但我未搵到一樣有趣過音樂。」

撰文：余燕儀

攝影：陳弘