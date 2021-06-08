以前拍戲好興搵一啲女星做「花瓶」角色，在戲中以性感打扮成為賣點，大陸女星田朴珺於2003年做「晶女郎」，拍過電影《絕種鐵金剛》、《性感都市》、《韓城攻略》、《伊莎貝拉》及《三更二之一：餃子》等，更與梁家輝有大膽情慾戲，2006年返大陸發展，田朴珺認識比她年長30歲的富商王石，疑介入王石與王江穗的婚姻，2018年王石以「妻子」稱呼田朴珺，承認夫妻關係。

田朴珺及王石近日行街時，被大陸傳媒影到同行一個小孩，全程由保母照顧，而田朴珺及王石就挑選嬰兒用品及玩具，見70歲王石滿頭白髮，有傳去年11月，王石和田樸珺喜得千金，而去年10月，田朴珺曾表示自己爆肥7kg，要努力減肥恢復身材，當時已傳出她生B的消息，王石以高齡再度榮升人父。

田朴珺當年曾入讀中央戲劇學院進修班，因經常走堂而被勸退，之後一度來港發展，被王晶睇中，參與幾齣電影，發展平平，2006年返回大陸，田朴珺在進修時認識比她年長30歲的富商王石，逐漸淡出幕前，做製片及作家，一直傳出她跟已有家室的王石譜出「父女戀」，戀情一直不被看好，2013年田朴珺和陳可辛合作投資電影《中國合夥人》，田朴珺更成立工作室，她曾公開講過2015年王石向她求婚，被她以工作太忙為由拒絕，到2018年，男方於紐約一個頒獎禮上致辭，以「妻子」稱呼田朴珺，正式承認夫妻關係。

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