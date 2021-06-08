CHANEL

法國品牌CHANEL的鈕扣工藝，一向是品牌的重要元素，無論在服裝系列、配飾，甚至手袋及鞋履都經常出現精緻特色的鈕扣設計。今次，CHANEL將經典鈕扣元素延伸至Mademoiselle Prive腕錶及珠寶系列當中，透過Lesage刺繡工坊的工藝技術，將高級珠寶和腕錶完美結合，以精湛手藝打造一系列華麗復古的戒指腕錶系列。

今次全新推出的Mademoiselle Prive戒指腕錶系列，是繼去年推出的４款寬版錶帶設計後，重新以珍貴的珠寶戒指形態登場。指環中央的錶盤外形同樣為掀蓋式設計，鈕扣形錶蓋上的設計繼續向品牌經典元素致敬，包括由鑽石及黃金組成的山茶花、藍白瑪瑙立體雕刻成Gabrielle Chanel的頭像，以及黃金與鑽石鑲嵌的拜占庭風格裝飾設計，全部只限量發行5枚，相當有收藏價值。

GUCCI

Alessandro Michele為GUCCI打造的奢華時尚，每一次都為大家帶來與別不同的驚喜。今次，GUCCI全新推出Gucci Link to Love珠寶系列，以無限的浪漫，連結人與人之間相知相遇的情感。

Gucci Link to Love系列以簡潔明亮的八角形設計而成，與無限(Infinite)的設計概念互相呼應。分別創作出戒指、手鏈、項鍊及耳環款式。整體着重線條感，一共以黃金、白金及玫瑰金三種不同顏色的金屬製作而成。部分設計更鑲有鑽石、綠碧璽及紅碧璽，與三種金屬形成強烈的色彩對比，承接着GUCCI的復古時尚美學。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）