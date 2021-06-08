何超儀與老公陳子聰聯合監製，由金球獎影帝尊尼芬賴斯邁亞斯（Jonathan Rhys Meyers）與何超儀等主演的電影《Edge of the world 》，剛在美國開畫，同步在iTunes上架。電影在iTunes甫上架便登上新片榜首位置，而在全美綜合iTunes及Amazon串流平台的下載榜亦排第4位，成績不錯。

電影講述Jonathan飾演的19世紀英國探險家James Brooke，帶領馬來西亞土著反抗英國殖民統治的事蹟，何超儀飾演來自中國天地會的女首領，帶領中國人與大馬土著支持James Brooke共同起義。電影普遍獲不俗評價，其中提到何超儀，力讚她演出到位、具壓場感，充分突顯女中豪傑的領袖風範。

對於電影口碑不俗，陳子聰表示：「今次係一次好好嘅學習過程，擴闊咗視野，對於我哋之後拍攝電影有好大幫助。852電影公司第一次拍攝有關歷史人物題材電影，為咗追求實感，全片喺大馬砂羅越拍攝，天氣好熱又成日突然落大雨，挑戰好大，真係要感謝團隊同大馬砂羅越政府支持。」何超儀則大讚男主角表現出色：「Jonathan對方法演技運用好純熟，主角James Brooke有飲酒習慣，佢為咗演好嗰種帶醉嘅狂態，喺roll機前背熟所有對白，然後喝到半醉，將演出立體化。」

何超儀的852電影公司近年主力發展歐美電影市場，今次有份參與《Edge of the World 》的投資及製作，除了早年的《Open Grave》及妮歌潔曼主演的《How to Talk to Girls at Parties》外，還有將於8月在美國上映，她與性感女星Bella Thorne合演的獨立奇幻電影《Habit 》，而由鬼才導演Mike Figgis執導，她與法日混血女星Minami主演的《Mother Tongue》已煞科，至於由著名大導演Luc Besson（洛比桑）執導，以香港作背景的動作電影，預計在明年初開拍。

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