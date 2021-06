何超儀與老公陳子聰聯合監製,由金球獎影帝尊尼芬賴斯邁亞斯(Jonathan Rhys Meyers)與何超儀等主演的電影《Edge of the world 》,剛在美國開畫,同步在iTunes上架。電影在iTunes甫上架便登上新片榜首位置,而在全美綜合iTunes及Amazon串流平台的下載榜亦排第4位,成績不錯。

電影講述Jonathan飾演的19世紀英國探險家James Brooke,帶領馬來西亞土著反抗英國殖民統治的事蹟,何超儀飾演來自中國天地會的女首領,帶領中國人與大馬土著支持James Brooke共同起義。電影普遍獲不俗評價,其中提到何超儀,力讚她演出到位、具壓場感,充分突顯女中豪傑的領袖風範。

對於電影口碑不俗,陳子聰表示:「今次係一次好好嘅學習過程,擴闊咗視野,對於我哋之後拍攝電影有好大幫助。852電影公司第一次拍攝有關歷史人物題材電影,為咗追求實感,全片喺大馬砂羅越拍攝,天氣好熱又成日突然落大雨,挑戰好大,真係要感謝團隊同大馬砂羅越政府支持。」何超儀則大讚男主角表現出色:「Jonathan對方法演技運用好純熟,主角James Brooke有飲酒習慣,佢為咗演好嗰種帶醉嘅狂態,喺roll機前背熟所有對白,然後喝到半醉,將演出立體化。」

何超儀的852電影公司近年主力發展歐美電影市場,今次有份參與《Edge of the World 》的投資及製作,除了早年的《Open Grave》及妮歌潔曼主演的《How to Talk to Girls at Parties》外,還有將於8月在美國上映,她與性感女星Bella Thorne合演的獨立奇幻電影《Habit 》,而由鬼才導演Mike Figgis執導,她與法日混血女星Minami主演的《Mother Tongue》已煞科,至於由著名大導演Luc Besson(洛比桑)執導,以香港作背景的動作電影,預計在明年初開拍。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)