在香港土生土長的rapper JB，近日推出他包辦曲詞的新歌《得個等》，MV昨日曝光，MV片頭更用上《9點半蘋果新聞報道》主播曾美華報道新聞的聲音，長約10幾秒，配合埋歌詞本身，十分貼題又啱feel！

JB的《得個等》是講述過去一年多，大家在疫情下面對的真實生活苦況，片頭的JB收到電話，對方要求延期演出，一臉無奈的JB直指已被多次延期，但亦無奈接受，更着對方有update時再聯絡。

歌詞中也不只JB在呻辛苦，他道出不少市民的無奈，例如市民經歷了幾波疫情、無得再去球場打波、親友因為種種原因移民外地等，想飛去外地旅行、哪怕只是朝去晚返都「冇得諗」，而打工仔面對的工作環境及氣氛都變得不一樣，士氣低落，甚至有無工開都不知，各種不安，但大家可以做的只有等。JB在歌詞中多次提到「I’m waiting waiting 淨係得個等」，還有「冇得飛 到底要等幾耐？I Really wanna know!」都是港人的心聲。

不少網民都在網上留言，指JB講得好好，而且歌詞都夠真實，道出不少港人心底話；另有人指雖然這首歌沒有粗口，但因為歌詞夠貼地，令好多人都聽得好有共鳴。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）