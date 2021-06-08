藝人方紹聰（奶仔）發起的「赤腳慈行捐贈活動」今天於灣仔舉行記者會，他將於本月21日起一連6日赤腳行，每日行30公里、行足香港17區，為貧窮地區兒童及匡智會籌款，他開心宣佈目前籌得善款及物資已達7位數字。奶仔希望身體力行，感受沒有鞋着及貧窮的日子，除了赤腳行，他還會在街頭渡宿，親身體驗受惠者的難處過後跟大家分享，而奶仔的家姐是輕度弱智人士，奶仔謂多年來受惠於匡智會，今次籌辦活動是希望透過自己的力量作回饋。

因街舞比賽認識奶仔的關嘉敏（卡文）與陳康琪（Odi）今天誠意支持，她們笑言跳舞多，腳枕也厚，到時也希望一嘗赤腳步行的體驗。有指卡文因《造星III》帶挈，半年間賺得6位數收入，卻依然慳儉，卡文說：「6位數字未必有嘅，希望遲啲有啦！」身旁的Odi則笑說：「大家都叫佢慳家敏㗎，老闆叫我哋要跑7位數，所以要加油！」卡文則說：「有7位數就做老闆啦！我而家有自己品牌，喺網上賣，做到老闆就希望搞大佢，開地舖。」而同樣有參加《造星III》的Odi則努力密密工作，圈中工作之餘也有教跳舞班，這半年間真的賺到了6位數字收入，日後還會繼續努力密密做。

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