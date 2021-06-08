韓劇《茶煲阿四》39歲女星韓藝瑟近日被資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）狙擊，金龍浩接連在YouTube頻道上爆料，指韓藝瑟的男友柳成宰曾做牛郎及曾被包養，韓藝瑟不只發文護愛，更代男友出頭擬起訴散佈虛假消息、惡性留言的人。

意外組合

不過金龍浩未有收手，由於韓藝瑟坦承男友曾在卡拉OK工作過，所以金龍浩昨晚繼續在頻道上公開爆料影片，影片以「韓藝瑟的卡拉OK朋友們」為題，並公開一張韓藝瑟、崔智友、高素榮、韓佳人及車藝蓮的舊照，相片的背景正正是卡拉OK房。金龍浩又指：「這五人組合令人有點意外，事關韓藝瑟與高素榮過去曾因某副會長而吵過架，不理解兩人為何會變得熟絡，至於韓藝瑟及崔智友間的關係亦令人費解。」但他未有再作詳細解釋。金龍浩更直指：「是其中一名女星介紹柳成宰給韓藝瑟認識，稍後會再公開到底是誰。」預告再爆料。

懶理爆料

金龍浩的新爆料影片立即引起熱議，普遍網民都認為不妥：「除了韓藝瑟外，其他女演員都已經結婚生子了，這樣的爆料已經越線了」、「牽連埋其他人」、「女星們都會起訴吧」等。不過韓藝瑟就懶理新爆料，今日在IG即時動態晒新相。

合照攝於2013年

而韓媒《YTN》引述某演藝圈相關人士透露，指金龍浩的爆料全部都不是事實：「相中的場所不是卡拉OK房，是CJ集團準備的一個派對室，當天亦不是相中女星們自己私下約見面的場合，而是企業主辦的送年會。」據悉相片攝於2013年，送年會上邀請了廣告界、歌影視等相關人士、高層、藝人出席，同場還有天團BIGBANG隊長G-DRAGON，有指韓藝瑟於現場認識了舊愛Teddy。

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