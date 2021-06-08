ViuTV另類選美真人騷《造美人》昨晚首播，7位參賽者率先登場，節目甫出街即引起網民熱烈討論，最引起話題的是1號劉芷橋及6號胡靄琪（OK），芷橋在節目中自爆曾花3、40萬整容，並透露任職私影模特兒。身形圓潤的她，今日在IG的即時動態，分享重170磅的舊照，寫道：「貼啦貼啦，反正啲相喺節目都出唔到，畀晒節目組，我好想出㗎，頂！睇吓我170磅個樣都好呀，0分重作樣。」相中的芷橋穿上背心、牛仔短褲，正在做運動，麒麟臂、豬腩肉及巨髀盡現，相比之下，現時的她已經明顯瘦了幾個圈。芷橋在節目中坦言，因為身形及外貌，自小被人欺凌。今日有自稱是她同班舊同學的網民，在連登指芷橋「扮可憐」，每次分手都認為男方是為了她的肉體云云，希望得到朋輩的憐憫，更貼上數張疑似是芷橋的舊照。

芷橋除了勇敢公開自己的「重量級」舊照，她的私影照亦非常大膽，不少相片真空上陣，單以小外套或恤衫遮胸，甫士的意識亦令人有無限想象，另有制服誘惑、濕身、浸浴缸、性感睡衣及水着等。芷橋的造型非常多樣化，亦有較為「合家歡」程度的復古旗袍及清純孖辮look。

而曾任地盤工人的OK，雖然其貌不揚、打扮有點不修邊幅，有網民笑言她像是「女版專家Dickson」，但她在節目中的表現與說話，正是「連登仔想要嘅真性情」。OK的IG雖然已「清洗」得只剩下數張相片，不是貓就是食物，但她在頭像上用的童年照，齊蔭孖辮造型非常可愛。另外，她的朋友4日前分享了兩人合照，化了淡妝的OK，眼大大面尖尖，其實也是個清純靚女。

除了OK外，在16位參賽者中，不少IG已 「清理」得乾乾淨淨，大部分只留下風景、美食相。

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