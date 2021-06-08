47歲日本女星篠原涼子正在忙於拍攝Netflix新劇《金魚妻》，在劇中扮演不倫人妻，劇集定於今年內播出。由於拍攝進度受到疫情影響，劇組連日來由朝拍到晚追趕進度，篠原於上月底就被影到穿着白衫、笑容滿面拍外景。去年8月被爆與72歲男星丈夫市村正親及兩個兒子分開居住的她，原來至今仍然未有回家居住。

篠原涼子去年8月被爆於去年3月起已離開家人，獨自搬到與寓所相隔約10分鐘車程的豪華單位，該處月租逾80萬日圓（近6萬港元），其發言人當時亦承認兩夫婦「分居」，原因是篠原當時趕拍劇集，擔心自己受感染影響家人，尤其年老丈夫曾經患癌，若染疫定會引發併發症。日媒《女性自身》上月底在篠原拍攝完畢後，目擊她拎着幾罐啤酒和食物返回豪華單位，而記者亦多次目睹市村接送13歲大仔上學。對於篠原和市村分居超過一年，事務所亦承認是事實，又指疫情令晨早劇的拍攝工作延遲到今年4月，之後又要拍《金魚妻》。但事務所強調兩人並沒有不和，到完成工作後，篠原便會回到寓所生活。事實上，篠原於本月初亦被影到曾經返過屋企，她還手拖兒子在路上有傾有講，有附近鄰居指市村工作時，會有工人幫手打理家頭細務。

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