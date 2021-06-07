法國品牌Balenciaga前日在線上發佈了全新「Clones」2022春夏系列，品牌創意總監Demna Gvasalia繼續為非現場表演大搞新意思，令整場時裝騷話題一籮籮。除了再次帶來Gucci x Balenciaga 「The Hacker Project」的新作品外，更找來過去與Balenciaga多次合作的藝術家Eliza Douglas，以其頭像貫穿整場時裝騷，男女裝合共44個造型，全部以CG鏡頭將Eliza Douglas頭像key在男女裝的不同造型上，間接地批判現代人經常透過濾鏡來美化、修飾真實的自己，甚至令人們無法分辨真實和虛構、實質性和概念性的分別。而另一話題是與Crocs再度合作，推出Balenciaga Crocs 2.0，將Crocs的classic clog鞋款設計成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋等。

再乘Gucci

系列名稱「Clones」一字為複製的意思，某程度上是Demna Gvasalia為時尚圈帶來的一場「黑色幽默」，整場線上表演不論是行騷的模特兒、與Gucci的第二回聯乘、場地設計，甚至現場觀眾等都被Demna以另類的幽默手法重新表達，諷刺人們生活於現實世界，但卻不能自拔地被虛擬科技所支配。在極簡約的全白色場地上，左右兩排的「現場觀眾」被安排穿上全黑造型，與場地形成強烈對比，觀眾當中不乏戴上墨鏡和手持手提電話在拍攝，諷刺以往實體時裝騷上，現場觀眾的「有趣」行為。

印花多樣

服裝以黑色為主色調，混入鮮黃鮮紅等亮色元素，設計出風衣、連身印花裙、超大碼西裝外套和粗線條羽絨大衣等，再配搭以銀、金和生銹金屬鏈等物料製成的配飾。剪裁方面，裙子上出現各種拼接和複雜的皺褶工藝；遠離頸部的高領設計，創作出充滿品牌經典元素的parka大褸及羽絨款式。衞衣上的印花有BeBe、No Comment字樣，還有印上The Simpsons一家穿着Balenciaga上幾季的標誌性單品，相當搞鬼。壓軸出場的紅色晚裝，更令人聯想到下月Demna Gvasalia將帶品牌重回闊別53年的高級訂製舞台，以及迎來他首個的高級訂製系列。

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