《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》6月8日（二）Video Talk精選節目表：

午市急CALL｜港股自隊 恒大財困? 古天后、唐牛講投資部署

日期：6月8日（二）

時間：12:45PM – 1:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后、蘋果專欄作家唐牛

內容︰港股自隊，受騰訊（700）、小米（1810）及吉利（175）拖累，恒指周一低見28,615點，跌逾300點，資金流向有乜大變動？咩水平適合建倉？

另外，恒大（3333）發表聲明，稱經營狀況良好、資金鏈無問題，劈價賣樓是「階段性特大優惠措施」，恒大系股價稍為喘定，惟高位計已累跌超過一半，係咪不宜沾手？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋逆市部署心法，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

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【競馬Fact Check】

日期：6月9日（周三）

時間：6:10PM - 11:00PM

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，大美人李嘉欣及丈夫許晉亨今季養馬運不俗，愛駒「玖寶」及「皇寶」季內都有馬贏，後駒上仗打開勝利之門，今次續配莫雷拉力爭連捷。

主持會分析此駒今仗機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹；熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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