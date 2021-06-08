時尚圈活動隨着疫情穩定，逐步回歸。據巴黎高級時裝和時尚聯合會發佈，於下月5日至8日舉行的高訂時裝周初步日程，將有八個品牌分別是Dior、Azzaro Couture、Chanel、Giorgio Armani Privé、Balenciaga、Jean Paul Gaultier、Zuhair Murad和Vaishali S，在限定人數之下回歸實體時裝騷，屆時更會進行現場直播。

Chanel是第一個在時裝周期間公佈實體活動計劃的品牌，將於下月6日上午10時和中午12時，在巴黎時裝博物館舉行兩場時裝騷。高訂周的另一個焦點，是Demna Gvasalia帶領的Balenciaga，除了是他首個的高訂系列，也是品牌闊別53年後重回高訂舞台。

至於因疫情延遲了兩次，由Sacai創辦人阿部千登勢主理的Jean Paul Gaultier首個高訂系列也將隆重登場，還有不在官方日程上的Alaia，新任創意總監Pieter Mulier高訂舉行前一日發佈入主後的首場時裝騷。不過，品牌如Fendi、Giambattista Valli、Elie Saab和Viktor & Rolf等25個品牌，則繼續以數碼形式發佈。

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