早前連登舉行YouTube女神選舉，身形嬌小但上圍豐滿的嘉盈BB，被指是MK女神。嘉盈BB說話直白不造作，鏡頭前盡情展示她的流利粗口，雖然她坦言MK予人難登大雅之堂的感覺，但嘉盈BB說：「呢個就係我。」

我們與女神之間，明明隔住個mon，基本上是兩個世界的人，但是透過這個小小的屏幕，輕易地把那虛無飄渺的距離拉得很近，真與假，虛與實之間，讓人走進女神的生活。到底現實世界的她們是怎樣？《蘋果》邀得嘉盈BB現真身，赤裸裸地揭開過去，她說：「大家鍾意睇就睇，唔鍾意就唔好睇囉。」

女神泛指外貌出眾的美女，網絡世界的女神更是五花八門，性感、文青、山系、可愛，各式各樣的標籤，嘉盈BB被貼上「MK女神」的招紙，她說：「好多人話我MK，其實我冇唔開心，MK都係本土文化，MK冇咩負面嘢呀。不過MK畀人感覺難登大雅之堂，我知道自己學歷唔高，但係我都好努力，吸收唔同文化同知識，我咩都識少少，唔叻，但係識少少就夠啦。」正如嘉盈BB所說，她只是生活上經常會遇到的女生，只是剛好走到幕前的不多：「事實上，我冇經過包裝，講嘢唔經大腦。不過你話負評嗰啲，我梗係會嬲啦，所以我會逐個Ｘ返佢哋，嗌交，我從來都冇輸過。打字快、轉數快嘅，歡迎挑機，哈。」

嘉盈BB自言小時候很可愛，深得父母和老師寵愛，後來父母離異，沒有了母親時刻呵護，她感覺自己有如落難公主：「父母依然好錫我，不過冇阿媽幫我打扮，啲校服巢𠵼𠵼又黃紺紺，好似不能自理咁，頭髮都冇人幫我紮，嗰時就變到好想做啲嘢，去引人關注。同老師鬥嘴、郁手郁腳，一個垃圾桶『車』埋去，喺學校食煙，總之就三五成群冇個好人。」但她自言當時的壞，只為了引人注視：「我唔係心地差，唔會害人。」

當時她曾經三度離家出走， 最終嘉盈BB被法官判入屯門兒童及青少年院（男女童院）：「嗰時好細個，仲未夠18歲，所以法庭有權將我送到男女童院，要將我再教育，就好似年輕版教育營咁。」雖然日子難捱，被其他院友淋湯、晚上故意製造噪音：「嗰28日好煎熬，假如你表現唔好，法庭有機會再掟你入去，所以我咬牙切齒咁度過呢28日。不過呢28日，其實我學咗好多，因為喺入面冇嘢好做，我培養咗睇書嘅習慣；第二， 本來我係個好良善嘅人，但事實上我喺入面，學識咗點樣保護自己，我唔會蝦人，但係我都唔會再俾人蝦，你令我唔開心，我都唔會畀你開心，呢個道理沿用到現在，都好適用於生活。」落難公主急速長大成小小鬥士，令嘉盈BB明白了很多，與其說男女童院是再教育營，倒不如說是提早面對現實的殘酷。

她明白世界上總有人不喜歡自己，幸好現在的嘉盈BB，已經可以一笑置之：「而家諗返呢28日覺得好好笑，當時好痛苦，但係都好好笑，亦更加珍惜同屋企人嘅關係。呢28日入面，其中一日屋企人會嚟探我，見到屋企人嗰下，我即刻流眼淚，好感性，自從嗰次之後，我同屋企人關係好咗好多。 」她憶述離開男女童院那刻，她很高興：「好開心，好像重獲自由咁，所以大家要好好珍惜自由嘅可貴。」

經典的勵志故事，自然有變好的轉捩點，讓嘉盈BB變得更好的，是她就讀的第二所中學：「我第一間中學成績比較好，因為我追唔上，就嚟咗呢間中學，呢度係我人生中數一數二最快樂嘅日子，因為啲同學相當幽默、相當善良。因為同學啲成績都唔太好，我讓佢哋單手都考到第一，喺呢度搵返啲自信心，同啲同學又啱傾，佢哋係我返學嘅動力，係呢度我慢慢變成願意返學同享受返學嘅人。」

性感無罪：從未利用過性感來賺一分一毫

擁有豐滿上圍的嘉盈BB，喜歡作性感打扮，她說：「我從未利用過我嘅性感來賺一分一毫，我性感係覺得咁樣靚，如果今日有件樽領衫，我覺得靚，我都會着，但係上圍豐滿嘅女仔，露鎖骨睇落會瘦啲，呢個就係穿搭技巧。」女性有身體自主是理所當然，嘉盈BB直言不擔心因為性感招惹意圖不軌的對象：「我從來唔擔心男仔嘅企圖，我係個有眼光嘅人，我唔覺得自己會愛上玩家，冇可能揀錯。」她很懂得欣賞自己，同時亦了解自己的缺點，嘉盈BB說：「性感嘅軀殼係bonus，我好欣賞自己個靈魂。」她的自信、率直和坦白，或許就是最讓人喜歡的地方。

嘉盈BB並非空有一副好身材，對於自己未來的目標，她很清晰：「我淨係想賺好多錢，我唔需要同權貴鬥，但係至少可以幫助比我弱小嘅人，冇辦法，呢個世界就係用錢嚟衡量力量。如果我有多啲錢，就可以保護我想保護嘅人同社群。」身材雖然嬌小，目光卻伸展到無限遠。

或許很多人眼中，主觀地認為MK就是地踎、低俗，MK妹更直接等於麻煩公主病港女；但面前的MK女神嘉盈BB，有身材有思想，有性格有義氣，絕對為MK兩字賦予正面的定義，亦讓線下的她比線上的更吸引、更有魅力。

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