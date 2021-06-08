現年34歲的洪卓立，2009年曾因爆肺及肺積水留院，2016年又傳染怪病爆出「死訊」，認真大吉利是。他又於2018年跟湯怡分手，「黑仔王」洪卓立收拾心情，全心寄情工作，他今年4月時透露接拍三部電影，將到大陸工作半年，可是早前在順德開工時卻不慎發生意外，洪卓立暈倒碌落樓梯，昏迷送院，其間還出現全身抽搐和嘔吐情況。

事發當日洪卓立在順德拍戲，已完成跟謝天華對手戲，跟着補拍他的大特寫，當他要站在樓梯頂一個木箱上。不知甚麼原因，洪卓立突然身體不適，先抽搐繼而暈倒，整個人向後跌倒，碌落數級樓梯後，瞓在地上昏迷約10分鐘。劇組人員見狀即上前查看洪卓立情況，同時立即叫救護車，等候救護車期間，有指洪卓立全身抽搐、不斷嘔白泡，情況似癲癇症病徵，事後送院後便恢復知覺，但神智模糊，臉色發青蒼白，手腳冰冷。

洪卓立事後表示對於事發情況完全「斷片」，他在急室接受醫護人員檢查，並安排去照腦掃描，發現大腦左側出現少許高密度陰影，急症室醫生擔心他腦出血。英皇馬上安排一名廣州腦科醫生加入診治，腦科醫生表示並非腦出血，頭部都沒腫脹。洪卓立受傷後稱左手不能提高，醫生估計他的肩膊先着地致撞傷，經過醫生安排他吊鹽水和注射藥物後，洪卓立的頭暈和嘔吐情況得以紓緩改善。

死過番生有頓悟

洪卓立受傷後，英皇馬上替他向劇組請假休息。洪卓立住在深圳的媽咪獲悉兒子受傷，本想立即前往順德，但擔心洪媽媽辛苦，洪卓立經過留院休息，情況許可便轉到深圳另一間醫院接受治療，方便洪媽媽照顧。近日洪卓立再轉返香港治療，據知他回港後已做全身檢查，正在留家休養，同時也看跌打根治左肩疼痛，洪卓立在家時有做物理治療。

至於洪卓立為何會突然暈倒，他也不知情，估計拍攝期間天氣太熱中暑，又或是工作壓力太大致暈倒。對於這次大難不死，洪卓立悟出人生，他強調走出鬼門關後，令他感覺「更珍惜一切」，他表示因為疫情關係，劇組最近都停工，他就索性回港休養。

洪卓立今日接受電話訪問時，談及最新情況：「我人已返港休息，冇乜事，只係左邊膊頭先着地，左手唔係好舉得起 ，希望快啲好番。十分抱歉，十分多謝大家關心。疫情過後就會返去開工，呢件事發生後我有開心，亦有唔開心，唔開心係令大家擔心，家人、助手，特別導演見證我成個暈嘅過程，佢見住我嘔仲送我入院，佢係咁『叫我撐住』，佢仲成晚喺醫院陪我，搞咗佢好耐。開心嘅係我發現好多愛，身邊好多朋友不常見，但有事好關心我、好暖心。」洪卓立又指當日中暑暈倒，「我之前為拍戲想fit啲，食少咗嘢，又天氣熱，戲服又厚，現場燈光又熱就中暑。而家我希望食多啲嘢先，等個人精神番先做運動等。」洪卓立休養一段時間再以靚仔樣復工。

經理人霍汶希（Mani）今日回應洪卓立受傷一事：「今次的情況是有點特別，因為他是突然抽筋暈倒而跌下，他沒有病史，他事後已進行腦部掃描，一切正常，大家可以放心，他手頭上還有電影及電視劇，劇組對他拍攝表現非常滿意。」講到大陸近日爆疫劇組停工，Mani續說：「其他工作等復工後才開始。」

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