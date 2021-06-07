Balenciaga

Balenciaga前日在線上發佈了全新「Clones」2022年春季系列。今次品牌創意總監Demna Gvasalia繼續為非現場表演大搞新意思，令整場時裝秀的話題一籮籮。品牌除了再次帶來GUCCI X Balenciaga 「The Hacker Project」的新作品外，今次更找來過去與Balenciaga多次合作的藝術家Eliza Douglas，以其頭像貫穿整場時裝秀，男女裝合共44個造型，全部以CG鏡頭將Eliza Douglas頭像key在模特兒身上，藉以探討和反思現實與數碼科技為世界帶來的不安感。

Demna Gvasalia帶來一場「黑色幽默」

系列名稱「Clones」一字為複製的意思，某程度上是創意總監Demna Gvasalia為時尚圈帶來的一場「黑色幽默」，整場線上表演不論是走秀的模特兒、與GUCCI的第二回聯乘、場地設計，甚至現場觀眾等都被Demna以另類的幽默手法重新表達，諷刺人們生活於現實世界，但卻不能自拔地被虛擬科技所支配。

在極簡約的全白色場地上，左右兩排的「現場觀眾」被安排穿上全黑造型，與場地形成強烈對比，觀眾當中不乏戴上墨鏡和手持手提電話在拍攝，諷刺以往實體時裝秀上，現場觀眾的「有趣」行為。而最令人驚訝的部分，當然是影片中走秀的模特兒，透過CG換臉技術，一一被換成藝術家Eliza Douglas的臉相，而Eliza更毫無遺和感地以一人飾演男女裝不同時尚造型，間接地批判現代人經常透過濾鏡來美化和修飾真實的自己，令人們甚至無法分辨真實和虛構，實質性和概念性的分別。

今次的系列以黑色為主色調，混入鮮黃鮮紅等亮色元素，設計出風衣、連身印花裙、超大碼西裝外套和粗線條的羽絨大衣等服裝，再配搭以銀、金和生銹金屬鏈等物料製成的配飾。服裝剪裁方面，裙子上出現各種拼接和複雜的褶皺技巧；遠離頸部的高領設計，創作出充滿品牌經典元素的parka大褸及羽絨款式。衞衣上的印花有BeBe、No Comment字樣，還有印上The Simpsons一家穿着Balenciaga上幾季的標誌性單品，相當搞鬼。壓軸出場的紅色晚裝，更令人聯想到下月Demna Gvasalia將帶領品牌重回闊別53年的高級訂製舞台，以及迎來他首個的高級訂製系列。

在融合了GUCCI和Balenciaga的品牌元素下，「The Hacker Project」繼續探討原創、偽造與挪用之間的問題，並透過設計進行解讀，例如將GUCCI經典的雙G菱形字母圖案，演化成雙B標誌；採用GUCCI在各種皮革製品和經典配件中使用標誌性的紅綠色彩搭配。其中最注目的手袋包括，上面寫有「This Is Not a Gucci Bag.」字樣的雙B圖案大tote bag，以設計師第一身大膽地諷刺現今時裝界抄襲問題。

Balenciaga Crocs 2.0

今場時裝秀另一話題，必定是品牌與休閒鞋履品牌Crocs再度合作，推出Balenciaga Crocs 2.0，將Crocs的classic clog鞋款設計成高跟鞋、靴子和厚底涉水涼拖鞋。雖然上一次的聯乘曾經被形容為時尚「驚嚇」之作，但Demna Gvasalia繼續我行我素，決定再一次把Crocs推上國際時裝舞台。除了細跟涼鞋及高跟鞋，更出現了採用碳效應柔性高科技物料製作而成的腳趾形靴子，展現品牌的怪誕時尚。

CHANEL

各位時裝迷除了要耐心等待將於2022年才面世的「Clones」2022年春季系列同時，法國殿堂級品牌CHANEL為大家送來好消息，品牌的2020/21工藝坊系列(”Le Château des Dames” Métiers d’art)將於今個星期在全線精品店上架。

Kristen Stewart演繹

2020/21工藝坊系列在去年12月於法國歷史悠久的城堡內舉行，給大家帶來了一場關於香奈兒經典工藝和時尚美學的表演。CHANEL創意總監 Virginie Viard為這獨一無二的傳奇系列，請來Karl Lagerfeld生前最喜愛的廣告寵兒之一Kristen Stewart擔任廣告女主角，並由時裝攝影大師 Juergen Teller為品牌拍攝廣告照。Kristen Stewart身穿搖滾與浪漫兼備，工藝精湛的服裝，在如詩似畫的女士城堡(Château des Dames)前，展現出與眾不同的時尚個性美。

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