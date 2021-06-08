由韓國40歲「童顏美女」張娜拉孖男團CNBLUE的鄭容和合作的KBS新劇《大發不動產》，將於明日播出大結局，不過劇組一直趕工至昨晚才煞科，正式結束5個月的拍攝工作，認真辛苦，至於香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

生死未卜

上集提到張娜拉及鄭容和成功驅鬼，但劇中最大反派安吉強卻突然出現，並用刀刺傷張娜拉，張娜拉生死未卜，姜末今及姜洪錫趕到現場時，見到張娜拉及鄭容和暈倒後都受到驚嚇，劇迷都十分緊張結局走向。

拍檔讚唔識老

而35歲姜洪錫今日接受韓媒訪問大談劇集，他表示整個劇組都十分融合，煞科後感到十分不捨，他亦坦言對收視率感到可惜，並希望劇集會有第二季。提到張娜拉及鄭容和兩名拍檔，姜洪錫大讚張娜拉童顏：「從學生時期就是張娜拉的粉絲，當年她演出《開朗少女》時是20歲，多年過去了，但現在的樣貌與當年真的沒有太大差別，太令人驚訝了。我經常想，她年紀明明比我大，為甚麼看起來還是這麼年輕。」

姜洪錫續指：「（張）娜拉姐非常可靠、勤奮，每次更換戲服都是最先換好，而且劇本熟悉度也很高，真的覺得她非常了不起，幾乎不會出現失誤，明明很累但也不會表現出來，所以我很尊敬她。」姜洪錫亦指與鄭容和相處似足兄弟，只相識很短時間也成為了好友。

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