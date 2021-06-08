台灣女星徐熙媛（大S）前日宣佈跟結婚10年的老公汪小菲正辦理離婚手續，導火線是汪小菲大前日凌晨，在微博留言斥一名台灣確診者從台北飛到廈門「播毒是漢奸」。

他事後刪掉留言，依然觸發大S怒火，連日汪小菲在微博化身情聖，開帖箍煲讚「我老婆是第一」，不過大S已取消關注。「被離婚」的汪小菲事實上心情未如外間想像般差，日前有大陸傳媒拍到他跟友人蒲夜店的照片。

自婚變後汪小菲首度現身，當日被影到他身穿白色長袖衫蒲酒吧，同行還有1男1女友人，他們先在酒吧內飲酒，之後走到戶外閒聊，言談間汪小菲笑得非常開懷，似乎未受離婚事件影響，稍後一行三人開車離開。汪小菲今日凌晨化身情聖，憑歌寄意疑再次發動攻勢打動大S，他貼出DJ Marshmello同美國男子組合Jonas Brothers合作歌曲《Leave Before You Love Me》，歌詞意思「看到你的來電，不想就這樣離開你......深深凝視你雙眼......」情意兼備。

汪小菲fans紛紛留言，解讀歌曲含意，表示「歌詞有我不想就這樣離開你，表達菲哥對大S的想念」，亦有人鼓勵「快去把S哄回來啊」、「真心希望你們一家幸福美滿」。台灣《蘋果新聞網》曾致電詢問大S，但未有回應。其實「被離婚」的汪小菲被指表裏不一，已非第一次。前日汪媽媽張蘭做直播幫手箍煲，卻爆料兒子約朋友在家打邊爐，更開一支70年紅酒。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）