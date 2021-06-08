由梁祖堯及MIRROR拍攝的ViuTV真人騷《調教你MIRROR》在昨晚正式首播，首集播出，惹來不少迴響，有人嫌節目只播映半小時「唔夠喉」，亦有人笑言上次《MIRROR GO》的陰影似乎仍存在，「佢哋啲心理陰影面積大到唔識計呀」。

今晚播出的第二集主要講述他們入camp情況，阿祖說：「每一間房都要猜『包剪揼』，輸咗嗰個要開篋！」接着到阿祖問「呢個係乜嘢杯」、「抽條底褲出嚟畀大家睇吓」，睇到畫面打上格仔，令大家帶來無限遐想！

到明晚播出的第三集， 被認為頗有戒心的陳仔（Ian）先行出場，他認為MIRROR並不如初成軍時那麼齊心，「力量比起我哋成軍第一個演唱會薄弱咗」，全因大家需要兼顧各自工作，令眾人步伐不一致。花姐希望今趟旅程，阿祖可以幫Ian「Open Up」自己。

花姐直言Ian有幾個地方令她感到擔心，「佢令人覺得同佢有好大距離，呢個距離連我同佢都有！遇到問題或者唔開心都唔會講，咁樣容易令人有誤會」。她自爆經常跟Ian嘈交，阿祖亦覺得他非常保護自己，有點難搞，阿祖安排Ian和Jer到麵包店跟老闆阿Kit學整麵包，原來老闆是Ian的忠實fans。過程中，她一句Hit中Ian，令他心情有點複雜。 而媽寶Edan、姜濤和Anson Lo將會落廚，未知會否撇甩「地獄廚神」稱號！

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