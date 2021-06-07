時尚品牌近年不時因為國際爭議而下架貨品，最近因巴勒斯坦Keffiyeh印花圖案使用問題，Louis Vuitton及Fendi先後將相關的圍巾下架及另類處理，以平息爭議。事緣「時尚監察員」Diet Prada於上周三在社交平台發文指LV的「Monogram Keffiyeh Stole」圍巾印有巴勒斯坦Keffiyeh印花，是巴勒斯坦民族主義的象徵，具政治取向，及將文化挪用於商業利益，最後LV於上周五下架商品平息事件。其後，又有網民指Fendi的黑白圍巾「Keffiyeh」，同樣對巴勒斯坦的文化挪用，並以高價出售，作商業利益用途促請其下架。

LV和Fendi的母公司集團LVMH曾發言聲明指其公司在政治上採取中立的態度及立場，但Fendi至今卻只在官網上將圍巾改名為「Scarf」，未有下架，仍未能平息爭論。2016年，Topshop也捲入類似風波，推出印有 Keffiyeh印花連身衣「Scarf Playsuit」，被指對巴勒斯坦的文化挪用，最終Topshop從網站下架該商品。

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