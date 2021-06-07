人氣男團MIRROR不少成員近日都進軍影圈，盧瀚霆（Anson Lo）早前為《假冒女團》開工，姜濤亦被指會與毛舜筠合作拍戲，而呂爵安（Edan）就獲監製吳君如睇中，邀請拍2022年賀歲片《闔家辣》，Edan與君如、鄭中基、梁詠琪、鄒凱光（攤叔）及新晉導演鄭晉軒等昨日在屯門出席新片開鏡發佈會。

非一般小鮮肉

君如表示聽人講Edan好搞笑，但這部戲都要有感情戲，所以邀請Edan試鏡：「我有啲驚，試MIRROR鏡喎，係咪作死呀！但佢喺戲入面同我有好多親密嘅感情戲，花姐帶佢上嚟試鏡，然後細細聲同我講『君如，如果試咗，佢唔得，唔使硬用佢。』不過我試完又幾鍾意佢喎。」之後Edan與君如、梁詠琪及鄭中基一起受訪，君如不肯透露各人在片中角色，只表示飾演一家四口， Edan作狀說：「我演佢阿哥！」獲君如讚「識講嘢」。其餘時間Edan好少搭嘴，鄭中基笑指要教他「𢱑水吹」，Edan說：「都好重要㗎，學習緊。」

Edan受訪時坦言今次首次拍電影有壓力，但抱住學習心態參演，君如聞言即說：「唔好咁謙啦，我跟你學嘢就真啦！真係㗎，佢乜嘢角色都肯做，以前啲小鮮肉又話唔可以做某種角色。」君如又透露：「佢始終新人，都擔心拍喊戲，我叫佢唔使擔心，我哋好多高手喺度。」君如又說今次為角色面試見過好多人，最終決定揀Edan：「我覺得佢嘅年紀好啱，又睇過佢好好笑嘅短片。」

再合作當敍舊

講到促成這部賀歲片，君如透露有次與陳可辛食火雞餐，恰巧遇上鄭晉軒，君如說：「佢用咗一個鐘頭，講佢喺疫情期間同屋企人發生嘅事，佢講到好好笑，我問佢可唔可以拍成電影？佢話拍得，仲識得寫，點知第一稿全部都係錯字，於是我就搵咗攤叔出山幫手。」鄭中基向來都撐新晉導演，上次拍《遺愛》不收酬勞，今次是否零片酬？君如即時搶着說：「佢話『如果係港產片又新導演，咁我唔收喇！』轉個頭佢經理人田雞就打嚟，所以𠵱家係一口價，冇托手踭！」鄭中基指跟梁詠琪已有10年沒合作，所以心態是敍舊。梁詠琪則表示今次拍戲，事前要向囡囡申請：「疫情期間都冇拍戲，大家有工開都好開心。」