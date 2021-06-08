鄭中基、陳漢娜、胡子彤主演、馮智恒導演電影《遺愛》，繼入圍大阪亞洲電影節後，再入圍西班牙亞洲夏日電影節競賽單元。同時蔡卓妍（阿Sa）、王祖藍主演，李敏自編自導電影《給我1天》，亦宣告獲邀參展意大利烏甸尼遠東電影節，競逐新導演獎。鄭中基和蔡卓妍這對前度夫婦，各自在歐洲影展爭獎。

《遺愛》今日公佈參展西班牙亞洲夏日電影節的海報，以鄭中基作主打配上藍色調，切合電影沉鬱的氣氛。鄭中基今趟以零片酬接拍《遺》片，藉此培育新生代的幕前幕後人員，讓他們有更多臨場實習機會。

對於電影能晉身國際影展，他說︰「今次導演馮智恒放低市場包伏，善用首部劇情電影計劃嘅資源，講一個社會一直忽視咗嘅問題，人同人之間缺乏咗應有嘅關心，點樣一齊尋找方法去好好生活。其實付出唔一定求回報，但我希望劇組上下透過呢次經驗，可以帶領香港電影行得更加遠。希望今次西班牙觀眾會感受到導演嘅誠意。」導演表示今次雖然未能親臨西班牙，但重要是可以將電影帶給歐洲觀眾欣賞。《遺》片後日（10日）香港上映。

此外，由阿Sa、王祖藍主演的《給》片，之前已打入都柏林國際電影節及海南島國際電影節。今日公佈入圍烏甸尼遠東電影節爭獎之外，同時列入影展的「香港新秀」單元。《給》片是根據導演李敏同名小說改編，亦是她首次執導作品，她謙稱為「超齡新導演」，又多謝阿Sa鼓勵自己任導演一職不遺餘力。

阿Sa同祖藍表示今次拍攝走遍港九、新界不少有特色的地方，勾起不少回憶，她說︰「去過天星碼頭、大會堂等等，相信大家喺度留低唔少腳毛，最巧合嘅係仲到過我同祖藍成長嘅地方，香港仔舊大街同深水埗。」阿Sa表示記得以前坐保母車，自己是最遲一個下車，所以每日都「飽覽」香港仔一帶風光才下車。祖藍表示戲中「馬賽克」角色，就是少年時的縮影，偏好美術文藝，對愛情亦執着非常長情。

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