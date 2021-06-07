時代崩壞，需要歌曲撫慰心靈！神級作曲人陳輝陽筆下創作了無數金曲，《暗湧》、《人來人往》、《終身美麗》、《漩渦》、《少女的祈禱》⋯⋯他的音樂陪伴好多人度過悲歡離合，成為發洩情緒的出口，誰想到能醫不自醫！

陳輝陽說：「發哥係我人生最大恩人！」2014年，輝陽為電影《華麗上班族》做音樂總監，認識了周潤發，「佢見到我，我嗰陣時180磅，食情緒病藥物，佢話我身體好差，帶我行山，9個月之後，基本上我乜嘢藥都唔使食，亦瞓到覺。」

在14、15年前，輝陽曾被焦慮症困擾，醫生也幫不了他，「嗰陣時紅，我一直都瞓唔到覺，最記得我睇過一個全香港最貴心理醫生，見一個鐘頭要畀6,000蚊，我問佢一個問題，好似我呢種病人，點樣可以醫好？佢話：『你一係唔喺香港，一係唔好撈呢行。』我而家證明佢兩樣都係錯，我冇諗過會好番，所以發哥係我人生最大恩人。」最初輝陽跟發哥行山，之後再跟發哥跑山，近年因疫情少了見面，輝陽自己每星期跑步5日，現體重減至150多磅，身心都健康了。

夕陽無限好

雖然是幕後音樂人，過去20多年輝陽的確「好紅」，他和詞神林夕被封「夕陽組合」，某年，夕爺曾在叱咤頒獎禮說：「希望『夕』和『陽』以後都無限好。」今日，夕爺已移居台灣，夕和陽因疫情天各一方，重提「夕陽無限好」，輝陽有點激動，「我記得，一講夕爺就想喊，非常掛住佢！佢幫我寫《暗湧》時都未識，識咗之後出嚟食飯。以前最喜愛填詞人係李宗盛，長大發現李宗盛滿足唔到你，發現林夕嗰種犀利已經超越時代，同佢經歷過好多事，佢係我識嘅人裏面，我敢講最偉大，交往咁多年，我講每一句佢都聽，甚至係廢話，佢永遠話『you try』；同埋佢嘅善悲，我好少喺其他人身上搵到。我好唔開心呢個騷佢睇唔到，過往係有幾多場睇幾多場。」

輝陽口中的騷，就是本月25日在紅館舉行的「陳輝陽x女聲合唱作品音樂會 人來人往」，原定去年在麥花臣場館開騷，為28位女聲組成之「聖少三部曲」最終回，在三度延期下，以「有今生無來世」的決心入紙，反而取得紅館入場券，「我覺得係命運，如果唔係有社會事件同疫情，我哋已經做完。無論喺邊個場，最重要騷好睇，之前都有人問過我搞紅館騷，我係有興趣，最高興呢次可以同女聲上紅館，完全冇諗過。鄭秀文有問過想上嚟唱安歌，我叫佢嚟睇啦。」

縱橫樂壇近30年的輝陽，跟四大天后和兩大天王合作無間，包括：鄭秀文、容祖兒、楊千嬅、梁詠琪、陳奕迅、古巨基，惟近年寫歌數量減少了，他看透遊戲規則，「唔係減產，我覺得流行歌係一個遊戲，最重要唔係歌，係流行，其實流行隨着年紀長大有變化，有啲人都問我，點解你唔繼續寫某類型歌？佢覺得會hit，我答案係我成長咗；第二個問題，而家上嚟嘅歌手，佢有自己朋友，與同年齡嘅人合作，正如我上嘅時候，我好彩獲得四大天后同兩大天王垂青；第三係關於生意，everything about money，但我唔係呢種style。」

樂壇已死由林峯攞金曲金獎開始

作為音樂人，輝陽一直很低調，很少上電視，嘗盡高峯的他，對低潮有另一番見解，「我唔會擔心冇嘢撈，呢個可能好早期，低潮好得意，有次喺大陸唱歌比賽做評判撞到王雙駿，佢第一句說話：『你出番嚟。』我諗你乜意思呢？我呢兩年思考一樣嘢，我要唔要企出嚟多啲？我唔鍾意上電視，唔鍾意上節目，但睇落嚟又不得不咁做，大家覺得見唔到你，好似再唔活躍做音樂，大家想法已經唔去諗邊個寫得好，而係佢收平啲，佢多見紅啲。」

輝陽分析樂壇的變遷，各種因素加在一起，令他的作品減少了，而當中最大的原因，就是樂壇曾經死了，「喺2018年之前，大約有5年，係嚴重到香港人唔鍾意聽番香港人做嘅歌，直到舊年開始唔一樣，因為流行歌有樣嘢，流行歌唔係獨立存在，係依靠社會而變遷，你睇番音樂史就知，點解早期有巴哈音樂？因為有宗教；點解有商業音樂？因為貝多芬收版稅——所有都係關於社會。所以音樂係好功能性，好多想入行嘅人諗得音樂好理想，想寫自己風格，其實你係冇諗過觀眾點望你，對我嚟講好重要，觀眾點望。」

2018年，輝陽曾經說，樂壇已死由林峯攞TVB「金曲金獎」開始，是否因這句說話，而少上TVB呢？「唔，都唔係，呢個係雙方面，佢搵唔搵你同你上唔上去，我冇話唔上邊度，但我希望佢係真真正正一個音樂節目，我想我嘅人生永遠扣住音樂，唔想走咗去拍劇，或者做娛樂加音樂人，我到最尾都係作曲家，到我死為止。」

社會變遷救番樂壇

今年，香港樂壇改朝換代，出現翻天覆地的變化，有巨星級的歌手北望神州，有年輕歌手火速崛起，資深如輝陽再評樂壇，「之前有隻歌《樂壇已死》，我聽到好反對，點會呀，幾個月之後唔同咗，你夠努力同才華佢會返生，你睇而家幾犀利，MIRROR、ERROR出嚟令到行業改變，即係有番我哋嘅偶像，呢個係好重要，如果主流旺盛，Indie會跟住旺，其實佢係一個產業鏈，我哋開始有番興趣聽廣東歌，呢個已經好好嘢。」

邊個救番樂壇？「我覺得係個社會，冇人可以走出嚟話我要救樂壇，其實係社會開始珍惜番我哋香港，珍惜番自己香港人，我覺得香港人最叻，因為我寫好多K歌，有段時間大家好憎K歌，覺得佢擺唔到上枱面；但我永遠見到鬼佬，我唔會話『I’m a composer』，我同鬼佬講我寫卡拉OK歌，佢哋好驚訝，我鍾意寫卡拉OK歌為香港人服務，令香港人開心，香港人同我講話好鍾意我啲歌，呢樣最開心。」

現在，很多人都叫香港樂壇加油，怎樣可以做到呢？「唔使㗎，大家有個好錯觀念，其實唔需要集結，每一個人拚命去寫你最好嘅作品，唱好你嘅歌咪得囉！我成日覺得做音樂三樣嘢最重要：聽、學、寫，當然做得叻係少數，我覺得唔擔心，香港人嗰種犀利法，我去過世界咁多地方都未見過，又精靈又識轉身又話頭醒尾，仲要勤力。」

至於姜濤話希望香港歌手有日做到亞洲第一，輝陽叫大家加把勁，「呢個有一段好大距離，原因係乜，你要搞掂唱歌先，好多人唱得唔好都可以做歌星，唱呢part香港係好弱，真係要加把勁，但可以克服，需要耐性、決心同毅力。」

乜嘢叫搖滾精神

1997年，輝陽與余力姬和因葵組成樂隊余力機構，獲得叱咤生力軍組合金獎，出過兩張唱片，《琴流感》、《哀悼乳房》、《奴隸獸》等歌曲都反映社會，作為上世紀的樂隊成員，他眼中的搖滾精神又是甚麼？「好問題！搖滾精神我知你講邊個。講番命運，我有時懷疑緊搞余力機構，我係咪仲講社會議題，即係如果我唔係冥冥中去咗主流，啲人歡喜我嘅歌，咁我仲做緊indie，我會唔會開心呢？乜嘢叫搖滾精神？你覺得自己有，而人哋認同你有就OK，譬如你嘅搖滾精神係愛好和平，所有歌都係講愛好和平係work，就算講媾女都得。我覺得搖滾精神唔係去到好高理念，因為時代會變，大家唔好將呢個字僵硬化，去到最尾只得歌好唔好聽。」

入行多年，輝陽亦有一個遺憾，父親是兒童合唱團指揮，他卻沒參加合唱團，「而家後悔，因為撈呢行要識唱歌先，好似我呢種淨係寫音樂，我諗我係最後一代可以生存到，後面嗰啲唔得嘞，你係要識唱番自己嘅歌，只係識寫係生活唔到。」

輝陽自小受父親影響愛上音樂，四年班時買了人生第一隻黑膠碟，16歲跟朋友通信，已說將來要做唱片監製，在美國讀完唱片監製課程，返港後做錄音師，「嗰時王菲、軟硬天師喺度錄音，我日日返工俾人鬧到喊，成日做錯嘢。有一個人好多謝，就係唐奕聰（Gary），Gary係人生第一個畀編曲job我，喺呢行出晒名好幫後輩。」

作為天之驕子的音樂人，創作多年，輝陽沒試過江郎才盡，「唔會，我成日有idea，好似燈膽，一撻就着，如果唔着咪做第二樣，人生咁長，好多嘢都有趣，但我未搵到一樣有趣過音樂。」

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