ViuTV話題性真人騷節目《造美人》今晚來到第二集，一共有9位參賽者亮相，比起首集，今集強尼和葉翠翠等評判明顯較手緊，9位參賽者中，只得3位能成功入圍。強尼在評選時，不下一次強調今次《造美人》節目，除了會評審參賽者是否有空間改造外，亦要看她們是否有變靚決心，因此，即使外形不合乎選美原則，但若然能散發自信，便能爭加勝算，相反即使外表不俗，但缺乏正面樂觀的態度，則容易被評判淘汰。

今晚節目，便有多位原本被視為大熱的參賽者未能成功晉級，首位出現的7號Ann，化妝後原本五官不錯，更獲強尼評似柏安妮，其他工作人員更指她有初出道張栢芝影子。雖然樣子獲高度評價，但Ann卻不停否定自己，指自己鼻、嘴和面形都「生歪咗」，因此很不喜歡自己，更希望節目可以令自己變成日本妹。對此，葉翠翠評她樣子冇問題，但mind set好有問題。而強尼亦說：「其實靚唔靚係自己覺得，但你硬係覺得自己有問題，咁冇人會幫到你。」Ann最終跌入候補區，她一入房便與5號的Georgia相擁落淚。

緊接出場的是10號的短髮Semi，事前被一眾參賽者視為頂頭大熱的她，本身有音樂根底，不但外形討好，而且腿長腰幼身形標準，初賽見評判時又清唱《Fly Me To The Moon》展現歌喉，加上爽朗性格，最初獲評判一致睇好，但Semi在評判前自我介紹後，葉翠翠卻認為她說話空洞，直言「唔知聽咗啲乜？」而強尼坦言她「第一下吸引，耐咗就唔吸引，佢適合企喺度唔講嘢！」結果Semi和Ann一樣落入候補區。不過有參賽者認定Semi必定能晉身12強，未能入圍純粹是節目效果。

同樣落入候補區的還有曾參加亞姐選美的12號Dorothy，五官屬中上的Dorothy，自言參加比賽是希望讓自己在多方面獲得進步，但葉翠翠就擔心Dorothy只適宜參加傳統選美，對於另類選美比賽未必適合，強尼就指Dorothy曾參加選美，但卻予人「未Ready」感覺，最終未能晉級，得知結果的Dorothy亦難掩失望痛哭。而今晚同樣跌人侯補區的還有9號的Menah、14號的Vivian及15號同樣被視為賽前大熱的Stella。

19歲「大粒墨」成功晉級

相反，今集能晉身12強的參賽者，包括有今年19歲、被視為戰鬥格的11號Tracy，本身是香港拉丁舞代表隊的Tracy，自小經常被同學取笑做「大粒墨」，由於外形關係，很少男仔揀她做拍檔，因此參加比賽是希望能為人生做一次大改造。至於16號Jonie，雖然只得雙12年華，但未老先衰的她被評判叫「Auntie」，由於有極大進步空間，因此反而成功突圍晉身12強，至於今集最後一位入圍的13號Ice，獲評判青睞順利晉級，更被視為今次比賽的潛力股。

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