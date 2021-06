ViuTV話題性真人騷節目《造美人》今晚來到第二集,一共有9位參賽者亮相,比起首集,今集強尼和葉翠翠等評判明顯較手緊,9位參賽者中,只得3位能成功入圍。強尼在評選時,不下一次強調今次《造美人》節目,除了會評審參賽者是否有空間改造外,亦要看她們是否有變靚決心,因此,即使外形不合乎選美原則,但若然能散發自信,便能爭加勝算,相反即使外表不俗,但缺乏正面樂觀的態度,則容易被評判淘汰。

今晚節目,便有多位原本被視為大熱的參賽者未能成功晉級,首位出現的7號Ann,化妝後原本五官不錯,更獲強尼評似柏安妮,其他工作人員更指她有初出道張栢芝影子。雖然樣子獲高度評價,但Ann卻不停否定自己,指自己鼻、嘴和面形都「生歪咗」,因此很不喜歡自己,更希望節目可以令自己變成日本妹。對此,葉翠翠評她樣子冇問題,但mind set好有問題。而強尼亦說:「其實靚唔靚係自己覺得,但你硬係覺得自己有問題,咁冇人會幫到你。」Ann最終跌入候補區,她一入房便與5號的Georgia相擁落淚。

緊接出場的是10號的短髮Semi,事前被一眾參賽者視為頂頭大熱的她,本身有音樂根底,不但外形討好,而且腿長腰幼身形標準,初賽見評判時又清唱《Fly Me To The Moon》展現歌喉,加上爽朗性格,最初獲評判一致睇好,但Semi在評判前自我介紹後,葉翠翠卻認為她說話空洞,直言「唔知聽咗啲乜?」而強尼坦言她「第一下吸引,耐咗就唔吸引,佢適合企喺度唔講嘢!」結果Semi和Ann一樣落入候補區。不過有參賽者認定Semi必定能晉身12強,未能入圍純粹是節目效果。

同樣落入候補區的還有曾參加亞姐選美的12號Dorothy,五官屬中上的Dorothy,自言參加比賽是希望讓自己在多方面獲得進步,但葉翠翠就擔心Dorothy只適宜參加傳統選美,對於另類選美比賽未必適合,強尼就指Dorothy曾參加選美,但卻予人「未Ready」感覺,最終未能晉級,得知結果的Dorothy亦難掩失望痛哭。而今晚同樣跌人侯補區的還有9號的Menah、14號的Vivian及15號同樣被視為賽前大熱的Stella。

19歲「大粒墨」成功晉級

相反,今集能晉身12強的參賽者,包括有今年19歲、被視為戰鬥格的11號Tracy,本身是香港拉丁舞代表隊的Tracy,自小經常被同學取笑做「大粒墨」,由於外形關係,很少男仔揀她做拍檔,因此參加比賽是希望能為人生做一次大改造。至於16號Jonie,雖然只得雙12年華,但未老先衰的她被評判叫「Auntie」,由於有極大進步空間,因此反而成功突圍晉身12強,至於今集最後一位入圍的13號Ice,獲評判青睞順利晉級,更被視為今次比賽的潛力股。

